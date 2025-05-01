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01.05.2025, 16:56

«Живого места не осталось»: в Казахстане ребенка покусали дети в ясельной группе

Новости Казахстана 0 397

В частном детском саду в Кызылординской области серьезно пострадал ребенок — все тело малышки оказалось покрыто укусами. Родители требуют наказания для виновных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: instagram/kritikakyzylordyy
Фото: instagram/kritikakyzylordyy

Мать насчитала 25 укусов

О тревожном инциденте рассказала мать полуторагодовалой девочки. По ее словам, ребенок посещал частный детский сад в Шиелийском районе Кызылординской области. После одного из дней в садике женщина обнаружила на теле дочери множественные следы укусов — только на спине их было около 25.

«По словам сотрудников детсада, помощница воспитателя вышла вылить горшок, а дети остались без присмотра. Тогда, якобы, мою дочь покусал годовалый малыш. Но мне не верится, что такое мог совершить один ребенок. Возможно, их было трое, а то и пятеро. ЧП произошло в 12:00, но никакой помощи дочери не оказали, и нам не сообщили о случившемся. Где был воспитатель в это время?» — написала мать в Instagram на странице @kritikakyzylordyy.

Родители обратились в полицию

Женщина подала официальное заявление в правоохранительные органы. В полиции подтвердили факт обращения. В отношении воспитателя, не обеспечившего безопасность ребенка, уже приняты меры.

«Также было направлено уведомление в Кызылординское областное управление образования. Полиция проводит профилактическую работу с учреждениями, работающими с детьми», — сообщили в районном отделе полиции.

Похожий случай — в Алматинской области

Этот инцидент — не единичный. Ранее жительница Алматинской области Анастасия Денисевич также заявила, что ее малолетнюю дочь избил и покусал другой ребенок в частном детсаду. По ее словам, воспитатель присутствовала при начале конфликта, но затем покинула группу, оставив малышей без присмотра.

После случившегося мать подала жалобу в полицию. В итоге в отношении воспитателя был составлен административный протокол.

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