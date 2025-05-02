Как вернуть до 100% стоимости билета за задержку рейса в Казахстане

Задержка рейса — ситуация, которая может нарушить планы даже самого терпеливого пассажира. Однако в Казахстане действуют определённые правила, защищающие права авиапутешественников. Разберём, что именно полагается пассажиру в случае задержки рейса и какие действия стоит предпринять, чтобы получить компенсацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.