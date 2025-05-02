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01.05.2025, 20:10

Как вернуть до 100% стоимости билета за задержку рейса в Казахстане

Новости Казахстана 0 590

Задержка рейса — ситуация, которая может нарушить планы даже самого терпеливого пассажира. Однако в Казахстане действуют определённые правила, защищающие права авиапутешественников. Разберём, что именно полагается пассажиру в случае задержки рейса и какие действия стоит предпринять, чтобы получить компенсацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: tv7.kz
Фото: tv7.kz

Какие права есть у пассажира при задержке рейса

Согласно законодательству Казахстана, авиакомпании обязаны предоставить пассажирам ряд бесплатных услуг, если вылет откладывается.

При задержке от 2 часов:

  • Питание и напитки — пассажирам должны бесплатно предоставить воду, чай, соки и лёгкие закуски.

  • Информирование — сотрудники авиакомпании обязаны регулярно сообщать актуальную информацию о времени вылета.

При задержке более 4 часов:

  • Горячее питание — предоставляется в зависимости от длительности ожидания и времени суток.

  • Компенсация морального и физического неудобства — возможна в форме ваучера или денежных выплат (по согласованию с перевозчиком).

При задержке на ночь:

  • Проживание в гостинице — авиакомпания должна организовать размещение пассажиров в отеле.

  • Трансфер — обеспечивается бесплатный транспорт из аэропорта в гостиницу и обратно.

Что делать при длительной задержке рейса

Если ваш рейс откладывается на продолжительное время, необходимо действовать по следующему алгоритму:

  1. Получите официальное подтверждение задержки
    Попросите у представителей авиакомпании документ, в котором указана причина и продолжительность задержки. Этот документ пригодится при подаче заявления на компенсацию.

  2. Уточните альтернативные варианты
    Поинтересуйтесь у сотрудников авиакомпании о возможной пересадке или замене рейса, чтобы добраться до места назначения быстрее.

  3. Напишите заявление на компенсацию
    Если задержка составила 3 и более часов, вы имеете право подать письменное заявление с требованием выплаты компенсации или предоставления другого рейса.

Какие компенсации предусмотрены в Казахстане

В зависимости от ситуации, пассажиры могут претендовать на одну или несколько форм компенсации:

  • Денежная выплата или ваучер
    При задержке более чем на 3 часа авиаперевозчик обязан выплатить компенсацию либо выдать ваучер на будущие поездки.

  • Возмещение понесённых расходов
    Если из-за задержки вы понесли затраты на питание, такси, гостиницу и т.д., эти расходы подлежат компенсации (необходимо сохранять все чеки).

  • Дополнительные услуги
    По решению авиакомпании пассажиру могут быть предложены бонусы: доступ в залы ожидания бизнес-класса, приоритетная регистрация, бесплатное изменение даты билета и др.

Что делать, если компенсацию не предоставили

Если авиакомпания отказывается выполнять свои обязательства, следует предпринять следующие шаги:

  1. Подать официальную претензию
    Направьте письменное обращение в адрес авиакомпании с указанием всех деталей: номер рейса, дата, характер задержки и требования по компенсации.

  2. Обратиться в государственные органы
    При отсутствии реакции — подайте жалобу в Департамент гражданской авиации или Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

  3. Проконсультироваться с юристом
    Если досудебное урегулирование не дало результата, юрист поможет подготовить иск и защитить ваши права в суде.

На заметку

  • Всегда сохраняйте посадочный талон, билет, чеки на расходы и переписку с авиакомпанией.

  • Чем полнее собранные доказательства, тем выше шанс получить компенсацию.

  • Закон на стороне пассажира — важно только знать свои права и действовать грамотно.

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