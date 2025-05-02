Казахстанский миллиардер увеличил свое состояние до рекордного уровня

С начала 2025 года богатство одного из самых влиятельных предпринимателей Казахстана — Владимира Кима — увеличилось на $155 миллионов. Об этом свидетельствуют свежие данные Bloomberg Billionaires Index, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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Единственный представитель Казахстана в глобальном рейтинге

По версии агентства Bloomberg, состояние Владимира Кима теперь составляет $7,2 миллиарда. Это рекордная сумма за всю историю его присутствия в индексе миллиардеров. Таким образом, он остается единственным казахстанцем, представленным в этом престижном международном списке.

Крупные активы в металлургии и банковском секторе

Империя Кима охватывает ключевые сектора казахстанской экономики. По данным открытых источников, он владеет:

63,5% акций компании KAZ Minerals — одного из крупнейших игроков на рынке цветной металлургии;

70% Kazakhmys Copper — ведущего производителя меди в Казахстане;

Почти 90% Банка RBK, действующего в розничном и корпоративном сегментах.

Биография: от архитектора до миллиардера

Владимир Ким родился в 1960 году в Казахстане. Он окончил Алма-Атинский архитектурный институт, после чего начал карьеру, которая впоследствии привела его к вершинам бизнес-элиты страны.

Другие миллиардеры из Казахстана

Хотя Bloomberg отмечает лишь Кима в глобальном рейтинге, в списке Forbes также фигурируют и другие казахстанские предприниматели:

Вячеслав Ким

Михаил Ломтадзе

Тимур Турлов

Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева

Булат Утемуратов

Эти фамилии регулярно появляются в международных рейтингах состояния и влиятельности, отражая растущую роль казахстанского капитала в мировой экономике.