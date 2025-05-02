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02.05.2025, 09:18

Убийство сотрудницы NCOC в Атырау: подозреваемый — сантехник, работавший в её доме

Новости Казахстана 0 1 127

В Атырау убита 46-летняя Бибигуль Шпанова — начальник отдела планирования освоения в нефтегазовой компании NCOC. Подозреваемым по делу проходит 38-летний мужчина, который ранее выполнял сантехнические работы в её квартире. Расследование продолжается, а родственники погибшей настаивают на версии, связанной с её профессиональной деятельностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

Преступление в «Французском квартале»

Трагедия разыгралась в ночь с 28 на 29 апреля в элитном жилом комплексе «Французский квартал», расположенном в микрорайоне Авангард. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в её квартире только на следующий день. Как сообщается, нападавший вскрыл сейф и похитил оттуда ценности — деньги и золото.

«Был как свой»: подозреваемый пользовался доверием жильцов

По словам соседей, подозреваемый хорошо был известен в жилом комплексе. Он работал сантехником от имени застройщика и свободно заходил в квартиры. Как рассказала одна из жительниц дома:

«Говорят, он нанёс ей 50 ножевых ранений. Мы все в шоке. Она жила одна, не была замужем».

После совершения преступления мужчина попытался скрыться, но был задержан в посёлке Жетыбай Мангистауской области. При нём нашли телефон, деньги и другие личные вещи погибшей.

Родственники опровергают версии о «подставе»

В социальных сетях появились предположения, что мужчину могли оговорить. Однако семья Бибигуль считает такие версии нелепыми. По их словам, подозреваемый представился специалистом по ремонту и вошёл в доверие к женщине. В день трагедии он пришёл в её квартиру, где, как утверждают близкие, напал на неё с ножом, а затем угнал её автомобиль, пытаясь скрыться.

Мужчина уже дает признательные показания и участвует в следственном эксперименте. По предварительным данным, его зовут Арман Жетписов. Он родом из Атырау и ему 38 лет.

Кто такая Бибигуль Шпанова: роль в NCOC и профессиональный вклад

Бибигуль Шпанова занимала важную руководящую должность в NCOC — компании, занимающейся освоением морских нефтегазовых месторождений на Каспии. В рамках своей работы она отвечала за:

  • стратегическое планирование разработки месторождений;

  • контроль за сроками, бюджетом и подрядчиками;

  • соблюдение промышленных и экологических стандартов;

  • оценку эффективности и управление рисками.

Решения, принимаемые на её уровне, напрямую влияют на многомиллиардные проекты и инвестиции.

Возможна ли связь с профессиональной деятельностью?

Родственники не исключают, что убийство может быть связано с профессиональной деятельностью Бибигуль. С этой целью они обратились в Казахстанское бюро по правам человека с просьбой обеспечить объективное расследование.

Комментарий Минэнерго

30 апреля министр энергетики Ерлан Аккенженов прокомментировал ситуацию в кулуарах Мажилиса:

«Уверен, виновные будут найдены и понесут наказание. Была ли это бытовая трагедия или связано с её профессиональной деятельностью — определит следствие».

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