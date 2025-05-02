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02.05.2025, 09:31

Овербукинг прикрыли, а проблемы остались: что творится в казахстанском небе?

Новости Казахстана 0 643

Комитет гражданской авиации при министерстве транспорта РК усилил надзор за соблюдением прав пассажиров. С начала 2025 года ответственность за так называемый овербукинг — продажу билетов сверх допустимого количества мест — распространяется не только на международные, но и на внутренние авиарейсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

После введения санкций за овербукинг в казахстанской авиации сместился фокус пассажирских жалоб. Комитет гражданской авиации (КГА) фиксирует другие нарушения.

Санкции за нарушение:

  • За каждый факт сверхпродажи авиабилетов на внутренних рейсах предусмотрен штраф в размере 50 МРП — это 196 600 тенге.

  • Изменения стали ответом на жалобы пассажиров, особенно в периоды повышенного спроса: праздники, отпускной сезон и популярные маршруты.

Что обязаны делать авиакомпании при перебронировании

В случае отказа в посадке по причине овербукинга перевозчик обязан:

  • Бесплатно перебронировать билет на ближайший доступный рейс;

  • Предложить компенсацию или повысить класс обслуживания;

  • Рассматривать каждую ситуацию индивидуально.

Эти требования закреплены в Правилах перевозки пассажиров, действующих в Казахстане.

Сверхпродажа больше не фиксируется — но жалобы не исчезли

По данным КГА, за первый квартал 2025 года жалоб на овербукинг не поступало. Однако проблема сместилась в другую плоскость: пассажиры всё чаще жалуются на задержки рейсов и ненадлежащее оказание услуг.

Статистика обращений:

  • В I квартале 2025 года зафиксировано 542 обращения;

  • Проведены 17 внеплановых проверок авиакомпаний и аэропортов;

  • Общая сумма административных штрафов за 2024 год и начало 2025 года — 27,6 млн тенге.

Почему овербукинг возникал на практике

Хотя продажа билетов сверх вместимости официально запрещена, авиакомпании долгое время опирались на статистику неявки пассажиров. Обычно не приходит от 5 до 15% клиентов на популярных направлениях, и перевозчики старались компенсировать это, реализуя дополнительные билеты.

КГА: каждый случай под контролем

Комитет подчёркивает, что будет продолжать:

  • Принимать и рассматривать индивидуально каждое поступившее обращение;

  • Назначать внеплановые проверки, если есть признаки нарушений;

  • Применять административные меры к нарушителям.

«Каждое обращение детально рассматривается. При необходимости инициируются внеплановые проверки, и при выявлении нарушений принимаются меры административного воздействия», — заявили в КГА.

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