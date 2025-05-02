Овербукинг прикрыли, а проблемы остались: что творится в казахстанском небе?

Комитет гражданской авиации при министерстве транспорта РК усилил надзор за соблюдением прав пассажиров. С начала 2025 года ответственность за так называемый овербукинг — продажу билетов сверх допустимого количества мест — распространяется не только на международные, но и на внутренние авиарейсы, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
После введения санкций за овербукинг в казахстанской авиации сместился фокус пассажирских жалоб. Комитет гражданской авиации (КГА) фиксирует другие нарушения.
Санкции за нарушение:
За каждый факт сверхпродажи авиабилетов на внутренних рейсах предусмотрен штраф в размере 50 МРП — это 196 600 тенге.
Изменения стали ответом на жалобы пассажиров, особенно в периоды повышенного спроса: праздники, отпускной сезон и популярные маршруты.
В случае отказа в посадке по причине овербукинга перевозчик обязан:
Бесплатно перебронировать билет на ближайший доступный рейс;
Предложить компенсацию или повысить класс обслуживания;
Рассматривать каждую ситуацию индивидуально.
Эти требования закреплены в Правилах перевозки пассажиров, действующих в Казахстане.
По данным КГА, за первый квартал 2025 года жалоб на овербукинг не поступало. Однако проблема сместилась в другую плоскость: пассажиры всё чаще жалуются на задержки рейсов и ненадлежащее оказание услуг.
Статистика обращений:
В I квартале 2025 года зафиксировано 542 обращения;
Проведены 17 внеплановых проверок авиакомпаний и аэропортов;
Общая сумма административных штрафов за 2024 год и начало 2025 года — 27,6 млн тенге.
Хотя продажа билетов сверх вместимости официально запрещена, авиакомпании долгое время опирались на статистику неявки пассажиров. Обычно не приходит от 5 до 15% клиентов на популярных направлениях, и перевозчики старались компенсировать это, реализуя дополнительные билеты.
Комитет подчёркивает, что будет продолжать:
Принимать и рассматривать индивидуально каждое поступившее обращение;
Назначать внеплановые проверки, если есть признаки нарушений;
Применять административные меры к нарушителям.
«Каждое обращение детально рассматривается. При необходимости инициируются внеплановые проверки, и при выявлении нарушений принимаются меры административного воздействия», — заявили в КГА.
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