В Казахстане пересмотрены акцизные ставки на бензин и дизель

С 28 апреля 2025 года в стране официально изменены ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и другие виды моторного топлива. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Какие виды топлива попали под изменения

Обновленные акцизы распространяются на следующие категории:

Бензин (кроме авиационного)

Дизельное топливо

Газохол

Бензанол

Нефрас

Смесь лёгких углеводородов

Экологическое топливо

Ставки акцизов теперь имеют дифференцированный характер в зависимости от способа реализации: оптовой, розничной, а также от того, кто выступает в качестве продавца — производитель или физическое/юридическое лицо.

Новые ставки акцизов на бензин

Для бензина (исключая авиационный) ставки на одну тонну установлены следующим образом:

Оптовая реализация производителями — 38 134 тенге

Оптовая реализация физлицами и юрлицами — 0 тенге

Розничная реализация производителями — 38 634 тенге

Розничная реализация физлицами и юрлицами — 500 тенге

Импорт — 38 134 тенге

Оптовая реализация бензанола, полученного путем компаундирования с биоэтанолом — 0 тенге (если акциз на бензин уже уплачен)

Акцизы на дизельное топливо

Ставки на одну тонну дизельного топлива установлены в следующих размерах:

Оптовая реализация производителями — 35 726 тенге

Оптовая реализация физлицами и юрлицами — 0 тенге

Розничная реализация производителями — 35 786 тенге

Розничная реализация физлицами и юрлицами — 60 тенге

Импорт — 35 726 тенге

Оптовая реализация бензанола (компаундированный бензин и биоэтанол) — 0 тенге

Ставки на альтернативные виды топлива

Для газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива акцизы составляют:

Оптовая реализация производителями — 38 134 тенге

Оптовая реализация физлицами и юрлицами — 0 тенге

Розничная реализация производителями — 38 634 тенге

Розничная реализация физлицами и юрлицами — 500 тенге

Импорт — 38 134 тенге

Оптовая реализация бензанола (с биоэтанолом) — 3 000 тенге

Что это означает для рынка

Изменение ставок призвано создать более прозрачную систему налогообложения в нефтепродуктовом секторе, поддержать отечественных производителей и простимулировать развитие экологически чистого топлива. Кроме того, новые нормы устраняют ранее существовавшие налоговые разночтения при розничной продаже и импорте топлива.