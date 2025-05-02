В Казахстане пересмотрены акцизные ставки на бензин и дизель

С 28 апреля 2025 года в стране официально изменены ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и другие виды моторного топлива. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Обновленные акцизы распространяются на следующие категории:
Бензин (кроме авиационного)
Дизельное топливо
Газохол
Бензанол
Нефрас
Смесь лёгких углеводородов
Экологическое топливо
Ставки акцизов теперь имеют дифференцированный характер в зависимости от способа реализации: оптовой, розничной, а также от того, кто выступает в качестве продавца — производитель или физическое/юридическое лицо.
Для бензина (исключая авиационный) ставки на одну тонну установлены следующим образом:
Оптовая реализация производителями — 38 134 тенге
Оптовая реализация физлицами и юрлицами — 0 тенге
Розничная реализация производителями — 38 634 тенге
Розничная реализация физлицами и юрлицами — 500 тенге
Импорт — 38 134 тенге
Оптовая реализация бензанола, полученного путем компаундирования с биоэтанолом — 0 тенге (если акциз на бензин уже уплачен)
Ставки на одну тонну дизельного топлива установлены в следующих размерах:
Оптовая реализация производителями — 35 726 тенге
Оптовая реализация физлицами и юрлицами — 0 тенге
Розничная реализация производителями — 35 786 тенге
Розничная реализация физлицами и юрлицами — 60 тенге
Импорт — 35 726 тенге
Оптовая реализация бензанола (компаундированный бензин и биоэтанол) — 0 тенге
Для газохола, бензанола, нефраса, смеси легких углеводородов и экологического топлива акцизы составляют:
Оптовая реализация производителями — 38 134 тенге
Оптовая реализация физлицами и юрлицами — 0 тенге
Розничная реализация производителями — 38 634 тенге
Розничная реализация физлицами и юрлицами — 500 тенге
Импорт — 38 134 тенге
Оптовая реализация бензанола (с биоэтанолом) — 3 000 тенге
Изменение ставок призвано создать более прозрачную систему налогообложения в нефтепродуктовом секторе, поддержать отечественных производителей и простимулировать развитие экологически чистого топлива. Кроме того, новые нормы устраняют ранее существовавшие налоговые разночтения при розничной продаже и импорте топлива.
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