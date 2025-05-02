Впервые в Казахстане арендодатель осуждена за смерть квартиранта

В Шымкенте вынесен первый в Казахстане приговор арендодателю, по вине которого погиб квартирант. Прокуратура города сообщила, что женщина сдала жильё, не обеспечив в нём надлежащие условия безопасности, что повлекло трагические последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Газовое оборудование без контроля: что стало причиной трагедии

По данным надзорного органа, арендодатель предоставила квартиру в аренду без согласования с газовой службой и без установки необходимых систем газовой безопасности. В помещении отсутствовали как системы автоматического отключения газа, так и должный воздухообмен.

Это привело к утечке газа, в результате чего арендатор — мужчина, обозначенный как «Б» — скончался от отравления угарным газом.

Приговор суда: условный срок и пробационный контроль

18 апреля 2025 года Шымкентский городской межрайонный суд по уголовным делам признал женщину виновной по статье 306 Уголовного кодекса РК — «Нарушение требований безопасности при ведении работ». Суд приговорил её к 4 годам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

Прецедент для арендодателей: безопасность теперь под надзором

В прокуратуре подчеркнули значимость этого дела как первого прецедента: владельцы жилья, сдающие квартиры в аренду, несут прямую ответственность за обеспечение безопасности арендаторов.

«Если сдаешь жилье и получаешь доход — обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечёт тяжкие последствия и уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.

Этот случай стал важным напоминанием о необходимости соблюдения норм газобезопасности, особенно в условиях растущего рынка аренды жилья.