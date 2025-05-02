В Уральске скончался мальчик, пострадавший от удара током на подстанции

Трагедия произошла в Уральске — скончался 9-летний мальчик, который 30 апреля получил сильнейший удар током. Инцидент случился во время детской игры с мячом. По информации портала «Мой город» , ребенок забрался на крышу электроподстанции, чтобы достать застрявший на проводах мяч, и оказался поражён электрическим током, сообщает Lada.kz

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Тяжелые ожоги и борьба за жизнь

После инцидента мальчик был доставлен в областную детскую больницу. Медики диагностировали у него термические ожоги 95% поверхности тела, в том числе ожоги четвертой степени. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Все эти дни врачи боролись за его жизнь, однако 2 мая он скончался.

Подробности трагедии

По словам очевидцев, мальчик вместе с другими детьми играл рядом с трансформаторной подстанцией. Мяч, по их словам, застрял на проводах, после чего ребенок решил самостоятельно его достать. Он забрался на крышу сооружения, где его ударило током.

Идёт расследование

В пресс-службе полиции Западно-Казахстанской области подтвердили, что по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Начато досудебное расследование, в рамках которого будут установлены все обстоятельства трагедии, в том числе наличие нарушений техники безопасности.

Похожий случай — в Алматы

Это не первый подобный инцидент в Казахстане. В октябре прошлого года в Алматы мальчик получил удар током от металлического ограждения в микрорайоне Аксай-3. Как выяснилось, в стойке забора проходил поврежденный силовой кабель, из-за чего забор оказался под напряжением. Тогда ребенок выжил, но тоже получил серьезные ожоги.