В Казахстане перенесли дату последнего звонка: что изменится для школьников

Министерство просвещения РК объявило о переносе даты проведения последнего звонка в связи с тем, что официальное завершение учебного года выпадает на выходной день. Изменения коснутся всех учебных заведений страны, особенно выпускников, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Более 3,9 миллиона учеников завершают учебный год

Учебный год, как и прежде, длился 34 недели и подходит к своему завершению. Согласно данным Министерства просвещения, в 2025 году итоги подведут свыше 3,9 миллиона школьников.

Особое внимание — к 217 тысячам одиннадцатиклассников, для которых эти дни станут символом прощания со школой и началом нового жизненного этапа.

Единый классный час — 23 мая

В последний день учебного года, 23 мая, в школах страны вновь пройдет единый классный час под девизом «Білімім – Отаныма» («Мои знания — Родине»).

Как пояснили в ведомстве, это мероприятие направлено на подведение итогов учебного года, выражение благодарности между учениками и учителями, а также на воспоминание о наиболее значимых событиях.

«Это важная традиция, объединяющая всех участников образовательного процесса и позволяющая отметить вклад каждого», — отметили в министерстве.

Последний звонок — 23 или 24 мая

В связи с тем, что формальная дата окончания учебного года приходится на воскресенье, школы получили возможность самостоятельно выбрать день проведения торжественных мероприятий для выпускников.

«Последний звонок для 11-х классов может пройти 23 или 24 мая — это будет определено администрацией каждой школы», — уточнили в Минпросвещения.

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