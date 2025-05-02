С 1 июля в Казахстане изменятся предельные оптовые цены на газ

Согласно проекту приказа министра энергетики, с 1 июля 2025 года в Казахстане вступят в силу новые предельные оптовые цены на товарный газ. Изменения направлены на предотвращение дефицита топлива и обеспечение устойчивого развития газовой отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Министерство энергетики объясняет необходимость корректировки несколькими ключевыми факторами:
Рост потребления газа — усиливающаяся газификация населения, подключение промышленных и энергетических объектов увеличивают внутренний спрос.
Убытки для поставщиков — действующие предельные цены остаются ниже себестоимости, что делает реализацию газа внутри страны экономически нецелесообразной.
Угроза дефицита — при сохранении текущих тарифов риск нехватки газа может стать критическим уже к 2026 году.
Согласно оценкам, к 2028 году объем внутреннего потребления газа вырастет с текущих 21,2 до 32,4 млрд кубометров. Это означает необходимость увеличения поставок и расширения производственной инфраструктуры, чтобы избежать энергетических сбоев.
Новые предельные оптовые цены будут дифференцированы по регионам. При их расчете будут учитываться:
Затраты на закупку газа;
Расходы на транспортировку;
Издержки на хранение.
Такой подход направлен на устранение существующих перекосов в ценах между областями страны и более справедливое ценообразование.
По оценкам отраслевых экспертов, чтобы достичь минимального уровня рентабельности, необходимо ежегодно повышать оптовые цены примерно на до 33% в течение следующих трёх лет. Это позволит сделать сектор более устойчивым и инвестиционно привлекательным.
В Минэнерго считают, что обновление цен даст толчок для:
Строительства новых газоперерабатывающих заводов;
Модернизации газопроводной инфраструктуры;
Разработки новых месторождений.
Таким образом, реформа призвана обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность и развитие внутреннего газового рынка.
Проект приказа размещён на платформе «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения до 5 мая 2025 года.
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