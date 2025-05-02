С 1 июля в Казахстане изменятся предельные оптовые цены на газ

Согласно проекту приказа министра энергетики, с 1 июля 2025 года в Казахстане вступят в силу новые предельные оптовые цены на товарный газ. Изменения направлены на предотвращение дефицита топлива и обеспечение устойчивого развития газовой отрасли, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ortcom.kz

Причины пересмотра цен

Министерство энергетики объясняет необходимость корректировки несколькими ключевыми факторами:

Рост потребления газа — усиливающаяся газификация населения, подключение промышленных и энергетических объектов увеличивают внутренний спрос.

Убытки для поставщиков — действующие предельные цены остаются ниже себестоимости, что делает реализацию газа внутри страны экономически нецелесообразной.

Угроза дефицита — при сохранении текущих тарифов риск нехватки газа может стать критическим уже к 2026 году.

Прогноз: спрос на газ вырастет почти в полтора раза

Согласно оценкам, к 2028 году объем внутреннего потребления газа вырастет с текущих 21,2 до 32,4 млрд кубометров. Это означает необходимость увеличения поставок и расширения производственной инфраструктуры, чтобы избежать энергетических сбоев.

Индивидуальный подход по регионам

Новые предельные оптовые цены будут дифференцированы по регионам. При их расчете будут учитываться:

Затраты на закупку газа;

Расходы на транспортировку;

Издержки на хранение.

Такой подход направлен на устранение существующих перекосов в ценах между областями страны и более справедливое ценообразование.

Ожидаемое повышение: до 33% в год

По оценкам отраслевых экспертов, чтобы достичь минимального уровня рентабельности, необходимо ежегодно повышать оптовые цены примерно на до 33% в течение следующих трёх лет. Это позволит сделать сектор более устойчивым и инвестиционно привлекательным.

Возможности для развития газовой отрасли

В Минэнерго считают, что обновление цен даст толчок для:

Строительства новых газоперерабатывающих заводов;

Модернизации газопроводной инфраструктуры;

Разработки новых месторождений.

Таким образом, реформа призвана обеспечить долгосрочную энергетическую безопасность и развитие внутреннего газового рынка.

Обсуждение открыто до 5 мая

Проект приказа размещён на платформе «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Все заинтересованные стороны могут направить свои замечания и предложения до 5 мая 2025 года.