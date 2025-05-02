Сколько стоит сказать «да»: реальная цена свадьбы в Казахстане

Организация свадьбы в Казахстане даже без излишеств и роскоши требует серьёзных затрат. Блогер Oleg Lvov опубликовал приблизительную смету скромной, но «нормальной» свадьбы — без звёзд эстрады, фейерверков и лимузинов. Итоговая сумма может достигать 15 миллионов тенге, и это — без учета медового месяца, покупки жилья или мебели, сообщает Lada.kz
Вот как может выглядеть минимальный, но полноценный свадебный бюджет в Казахстане:
Love Story и постановочные фото: от 35 000 до 90 000 тенге
Кольцо обещания: 100 000 тенге
Помолвочное кольцо: 200 000 тенге
Обручальные кольца: 100 000–150 000 тенге
Кольцо вечности: 150 000–200 000 тенге
Костюм жениха: 120 000 тенге
Платье невесты: 300 000 тенге
Золото для кудалар (родни): 2 000 000 тенге
Ресторан (на 300 человек × 15 000 тенге): 4 500 000 тенге
Алкоголь: 1 000 000 тенге
Тамада, шоу-программа: 1 500 000 тенге
Кортеж: 300 000 тенге
Послесвадебные посиделки: 300 000–500 000 тенге
Без дополнительных затрат: примерно 12 870 000 тенге
С учётом других расходов: около 13 870 000 тенге
С резервом на непредвиденные траты — итоговая сумма приближается к 15 миллионам тенге
Даже базовая смета не включает такие значимые расходы, как:
Фотограф и видеограф: от 85 000 до 140 000 тенге
Свадебный клип
Медовый месяц
Квартира или мебель для нового дома
В соцсетях пользователи не скрывают сомнений в необходимости таких трат:
«Не понимаю, зачем столько тратить на свадьбу. Ну вот зачем?» — Юлия Калимова
«Мы с мужем решили не праздновать, а построили дом. Это куда важнее», — Кунсулу Омарова
«На эти деньги можно было бы купить квартиру!» — Tauyrbekov Aizat
Многие отмечают: перед тем как устраивать свадьбу на миллионы, молодожёнам стоит задуматься о будущем:
Свадьба — это не только праздник, но и серьёзное финансовое решение
Нередко после дорогостоящих торжеств семьи сталкиваются с кредитами и стрессом
Инвестиция в жильё или бизнес может быть более разумной альтернативой
Обычная свадьба в Казахстане обходится в 10–15 миллионов тенге
Риск попасть в долговую ловушку — велик
Вместо праздника можно вложиться в общее будущее
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