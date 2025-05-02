Сколько стоит сказать «да»: реальная цена свадьбы в Казахстане

Организация свадьбы в Казахстане даже без излишеств и роскоши требует серьёзных затрат. Блогер Oleg Lvov опубликовал приблизительную смету скромной, но «нормальной» свадьбы — без звёзд эстрады, фейерверков и лимузинов. Итоговая сумма может достигать 15 миллионов тенге , и это — без учета медового месяца, покупки жилья или мебели, сообщает Lada.kz

Фото: depositphotos.com

Основные статьи расходов

Вот как может выглядеть минимальный, но полноценный свадебный бюджет в Казахстане:

1. Предложение и фотосессия

Love Story и постановочные фото: от 35 000 до 90 000 тенге

2. Кольца

Кольцо обещания: 100 000 тенге

Помолвочное кольцо: 200 000 тенге

Обручальные кольца: 100 000–150 000 тенге

Кольцо вечности: 150 000–200 000 тенге

3. Наряды молодожёнов

Костюм жениха: 120 000 тенге

Платье невесты: 300 000 тенге

4. Подарки и золото

Золото для кудалар (родни): 2 000 000 тенге

5. Праздничная часть

Ресторан (на 300 человек × 15 000 тенге): 4 500 000 тенге

Алкоголь: 1 000 000 тенге

Тамада, шоу-программа: 1 500 000 тенге

Кортеж: 300 000 тенге

Послесвадебные посиделки: 300 000–500 000 тенге

6. Общая сумма

Без дополнительных затрат: примерно 12 870 000 тенге

С учётом других расходов: около 13 870 000 тенге

С резервом на непредвиденные траты — итоговая сумма приближается к 15 миллионам тенге

Что ещё требует бюджета

Даже базовая смета не включает такие значимые расходы, как:

Фотограф и видеограф : от 85 000 до 140 000 тенге

Свадебный клип

Медовый месяц

Квартира или мебель для нового дома

Мнения казахстанцев: «А стоит ли того?»

В соцсетях пользователи не скрывают сомнений в необходимости таких трат:

«Не понимаю, зачем столько тратить на свадьбу. Ну вот зачем?» — Юлия Калимова

«Мы с мужем решили не праздновать, а построили дом. Это куда важнее», — Кунсулу Омарова

«На эти деньги можно было бы купить квартиру!» — Tauyrbekov Aizat

Вывод: праздник или старт семейной жизни?

Многие отмечают: перед тем как устраивать свадьбу на миллионы, молодожёнам стоит задуматься о будущем:

Свадьба — это не только праздник, но и серьёзное финансовое решение

Нередко после дорогостоящих торжеств семьи сталкиваются с кредитами и стрессом

Инвестиция в жильё или бизнес может быть более разумной альтернативой

Краткий итог: