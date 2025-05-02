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02.05.2025, 13:01

Сколько стоит сказать «да»: реальная цена свадьбы в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 000

Организация свадьбы в Казахстане даже без излишеств и роскоши требует серьёзных затрат. Блогер Oleg Lvov опубликовал приблизительную смету скромной, но «нормальной» свадьбы — без звёзд эстрады, фейерверков и лимузинов. Итоговая сумма может достигать 15 миллионов тенге, и это — без учета медового месяца, покупки жилья или мебели, сообщает Lada.kz

 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Основные статьи расходов

Вот как может выглядеть минимальный, но полноценный свадебный бюджет в Казахстане:

1. Предложение и фотосессия

  • Love Story и постановочные фото: от 35 000 до 90 000 тенге

2. Кольца

  • Кольцо обещания: 100 000 тенге

  • Помолвочное кольцо: 200 000 тенге

  • Обручальные кольца: 100 000–150 000 тенге

  • Кольцо вечности: 150 000–200 000 тенге

3. Наряды молодожёнов

  • Костюм жениха: 120 000 тенге

  • Платье невесты: 300 000 тенге

4. Подарки и золото

  • Золото для кудалар (родни): 2 000 000 тенге

5. Праздничная часть

  • Ресторан (на 300 человек × 15 000 тенге): 4 500 000 тенге

  • Алкоголь: 1 000 000 тенге

  • Тамада, шоу-программа: 1 500 000 тенге

  • Кортеж: 300 000 тенге

  • Послесвадебные посиделки: 300 000–500 000 тенге

6. Общая сумма

  • Без дополнительных затрат: примерно 12 870 000 тенге

  • С учётом других расходов: около 13 870 000 тенге

  • С резервом на непредвиденные траты — итоговая сумма приближается к 15 миллионам тенге

Что ещё требует бюджета

Даже базовая смета не включает такие значимые расходы, как:

  • Фотограф и видеограф: от 85 000 до 140 000 тенге

  • Свадебный клип

  • Медовый месяц

  • Квартира или мебель для нового дома

Мнения казахстанцев: «А стоит ли того?»

В соцсетях пользователи не скрывают сомнений в необходимости таких трат:

«Не понимаю, зачем столько тратить на свадьбу. Ну вот зачем?» — Юлия Калимова
«Мы с мужем решили не праздновать, а построили дом. Это куда важнее», — Кунсулу Омарова
«На эти деньги можно было бы купить квартиру!» — Tauyrbekov Aizat

Вывод: праздник или старт семейной жизни?

Многие отмечают: перед тем как устраивать свадьбу на миллионы, молодожёнам стоит задуматься о будущем:

  • Свадьба — это не только праздник, но и серьёзное финансовое решение

  • Нередко после дорогостоящих торжеств семьи сталкиваются с кредитами и стрессом

  • Инвестиция в жильё или бизнес может быть более разумной альтернативой

Краткий итог:

  • Обычная свадьба в Казахстане обходится в 10–15 миллионов тенге

  • Риск попасть в долговую ловушку — велик

  • Вместо праздника можно вложиться в общее будущее

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