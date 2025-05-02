В Казахстане сократят 475 госпредприятий: приватизация, ликвидация и объединение

Правительство Казахстана утвердило перечень из сотен предприятий с государственным участием, которые будут упразднены, объединены или переданы в частные руки в рамках демонополизации экономики, сообщает Lada.kz

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Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации, где были озвучены масштабные меры по реформированию государственной доли в экономике. Об этом сообщается на официальной странице правительства.

Какие меры приняты

По итогам заседания:

475 субъектов с участием государства подлежат приватизации, объединению или ликвидации ;

Более половины из них войдут в план мероприятий на 2025–2026 годы ;

Полная реализация программы запланирована до 2030 года.

Эта инициатива проводится в рамках реализации Указа Президента "О мерах по либерализации экономики", принятого 10 мая 2024 года.

Либерализация экономики: курс на конкуренцию

Олжас Бектенов подчеркнул, что исполнение президентского указа должно вестись строго в установленные сроки. Основная цель – снижение доли государства в несоциальных секторах и усиление позиций частного бизнеса.

Также на заседании выступил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он сообщил:

Государство намерено сосредоточиться только на социально значимых и стратегически важных секторах ;

Основной упор делается на рост вклада среднего бизнеса в ВВП страны.

Устранение барьеров и развитие конкуренции

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о предпринимаемых шагах по ликвидации административных и инфраструктурных барьеров, которые мешают развитию здоровой конкуренции на рынке.

Контекст: откуда пошла инициатива

Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт реформе на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, поручив разработать комплекс мер по снижению госучастия в экономике, стимулированию предпринимательства и снижению бизнес-издержек.