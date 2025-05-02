В Казахстане сократят 475 госпредприятий: приватизация, ликвидация и объединение

Правительство Казахстана утвердило перечень из сотен предприятий с государственным участием, которые будут упразднены, объединены или переданы в частные руки в рамках демонополизации экономики, сообщает Lada.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Комиссии по демонополизации, где были озвучены масштабные меры по реформированию государственной доли в экономике. Об этом сообщается на официальной странице правительства.
По итогам заседания:
475 субъектов с участием государства подлежат приватизации, объединению или ликвидации;
Более половины из них войдут в план мероприятий на 2025–2026 годы;
Полная реализация программы запланирована до 2030 года.
Эта инициатива проводится в рамках реализации Указа Президента "О мерах по либерализации экономики", принятого 10 мая 2024 года.
Олжас Бектенов подчеркнул, что исполнение президентского указа должно вестись строго в установленные сроки. Основная цель – снижение доли государства в несоциальных секторах и усиление позиций частного бизнеса.
Также на заседании выступил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин. Он сообщил:
Государство намерено сосредоточиться только на социально значимых и стратегически важных секторах;
Основной упор делается на рост вклада среднего бизнеса в ВВП страны.
Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров сообщил о предпринимаемых шагах по ликвидации административных и инфраструктурных барьеров, которые мешают развитию здоровой конкуренции на рынке.
Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт реформе на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, поручив разработать комплекс мер по снижению госучастия в экономике, стимулированию предпринимательства и снижению бизнес-издержек.
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