18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.05.2025, 14:58

Казахстанец сделал предложение Вере Брежневой на сцене в Алматы (видео)

Новости Казахстана 0 1 483

Вечерний концерт Веры Брежневой в Алматы обернулся неожиданным романтическим эпизодом. Один из зрителей, житель города по имени Нурсултан, решился на смелый поступок — сделал певице предложение выйти за него замуж прямо со сцены, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

Момент, который покорил зал

Инцидент, попавший на видео и разошедшийся по соцсетям, произошел во время выступления артистки в рамках её гастрольного тура. На кадрах видно, как мужчина с букетом красных роз уверенно направляется к сцене. Вера, заметив поклонника, остановила выступление и вступила с ним в диалог.

Диалог с юмором и харизмой

Мужчина представился как Нурсултан и заявил, что пришел не только насладиться концертом, но и предложить певице руку и сердце. Брежнева отреагировала с юмором, моментально завоевав симпатии зала:

«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть если я останусь, вы сможете меня прокормить? Нурсултан говорит лучше, чем Сережа. Ну тут не поспоришь!» — с улыбкой сказала артистка.

Затем она приняла букет, позволила мужчине поцеловать себя в щеку и руки, выразив благодарность за такой жест.

Концерт продолжился, а зрители остались под впечатлением

После короткой, но яркой романтической паузы певица вернулась к выступлению:

«И как я теперь концерт продолжать буду? Это не вы мне кричали "Вера, зажигай!"? Спасибо, это была приятная пауза, ребят», — с иронией добавила она.

В Сети — волна поддержки

Видео мгновенно стало вирусным, а пользователи соцсетей оставили множество одобрительных комментариев:

«Красавчик. Исполнил мечту всех Нурсултанов!» — написали поклонники в соцсетях.

Перенесённый концерт состоялся с триумфом

Стоит отметить, что изначально выступление Веры Брежневой в Алматы планировалось на февраль, но было перенесено на конец апреля по причинам, не зависящим от организаторов и самой артистки. В Instagram певица призналась, что для неё перенос стал неожиданностью.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле