Казахстанец сделал предложение Вере Брежневой на сцене в Алматы (видео)

Вечерний концерт Веры Брежневой в Алматы обернулся неожиданным романтическим эпизодом. Один из зрителей, житель города по имени Нурсултан, решился на смелый поступок — сделал певице предложение выйти за него замуж прямо со сцены, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: скриншот видео

Момент, который покорил зал

Инцидент, попавший на видео и разошедшийся по соцсетям, произошел во время выступления артистки в рамках её гастрольного тура. На кадрах видно, как мужчина с букетом красных роз уверенно направляется к сцене. Вера, заметив поклонника, остановила выступление и вступила с ним в диалог.

Диалог с юмором и харизмой

Мужчина представился как Нурсултан и заявил, что пришел не только насладиться концертом, но и предложить певице руку и сердце. Брежнева отреагировала с юмором, моментально завоевав симпатии зала:

«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть если я останусь, вы сможете меня прокормить? Нурсултан говорит лучше, чем Сережа. Ну тут не поспоришь!» — с улыбкой сказала артистка.

Затем она приняла букет, позволила мужчине поцеловать себя в щеку и руки, выразив благодарность за такой жест.

Концерт продолжился, а зрители остались под впечатлением

После короткой, но яркой романтической паузы певица вернулась к выступлению:

«И как я теперь концерт продолжать буду? Это не вы мне кричали "Вера, зажигай!"? Спасибо, это была приятная пауза, ребят», — с иронией добавила она.

В Сети — волна поддержки

Видео мгновенно стало вирусным, а пользователи соцсетей оставили множество одобрительных комментариев:

«Красавчик. Исполнил мечту всех Нурсултанов!» — написали поклонники в соцсетях.

Перенесённый концерт состоялся с триумфом

Стоит отметить, что изначально выступление Веры Брежневой в Алматы планировалось на февраль, но было перенесено на конец апреля по причинам, не зависящим от организаторов и самой артистки. В Instagram певица призналась, что для неё перенос стал неожиданностью.