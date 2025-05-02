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02.05.2025, 16:20

Взятки на миллиарды: где в Казахстане чиновники не могут удержаться

Новости Казахстана 0 467

Антикоррупционная служба опубликовала статистику по коррупционным преступлениям в регионах страны за 2024 год. Данные показывают, где чаще всего даются и берутся взятки, какие сферы наиболее подвержены коррупции и каков нанесённый государству ущерб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Общая статистика по коррупционным преступлениям

В 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 1346 уголовных правонарушений, из которых:

  • 1015 преступлений (75%) связаны с коррупцией.

Антилидеры по регионам

Наибольшее количество фактов коррупции зафиксировано в следующих регионах:

  • Астана — 155 случаев

  • Шымкент — 89

  • Алматы — 66

  • Алматинская область — 68

  • Область Абай — 54

  • Восточно-Казахстанская область — 53

  • Павлодарская область — 51

  • Туркестанская область — 49

  • Область Жетысу — 49

  • Карагандинская область — 47

  • Жамбылская область — 45

  • Кызылординская и Костанайская области — по 44

  • Актюбинская область — 41

  • Атырауская область — 34

  • Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области — по 30

  • Акмолинская область — 24

  • Область Улытау — 20

  • Мангистауская область — 22

Кто чаще всего оказывается замешан в коррупции

По итогам расследований 2024 года привлечены к ответственности 988 человек, из них:

  • 260 — за получение взятки (ст. 366 УК)

  • 348 — за дачу взятки (ст. 367 УК)

  • 30 — за посредничество во взяточничестве (ст. 368 УК)

  • 52 — за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК)

Общее число осуждённых за год составило 914 человек, из которых:

  • 297 — за дачу взятки

  • 242 — за получение взятки

  • 128 — за хищения (ст. 189 УК)

Из них 660 человек были осуждены по делам, расследованным непосредственно Антикором.

Ущерб государству и его возмещение

По завершённым делам сумма ущерба составила:

  • 486,1 млрд тенге, из которых

  • 371,2 млрд тенге были возмещены в 2024 году.

Самые коррумпированные органы и сферы

Наибольшее количество коррупционеров выявлено среди:

  • Служащих акиматов — 223

  • Работников квазигосударственного сектора — 106

  • Сотрудников полиции — 102

  • Работников Минсельхоза — 29

  • Работников Минфина — 28

  • Сотрудников МЧС — 14

Сферы, где чаще всего выявляются случаи коррупции:

  • Образование — 154

  • Сельское хозяйство — 63

  • Здравоохранение — 49

  • Социальное обеспечение — 48

Коррупционная динамика за три года

Наблюдается умеренное снижение числа коррупционных преступлений:

  • 2022 — 1118 случаев

  • 2023 — 1099

  • 2024 — 1015
    Это на 9% меньше, чем два года назад.

Итоги I квартала 2025 года

По данным на начало 2025 года:

  • 521 коррупционное преступление зарегистрировано

  • 257 должностных лиц были изобличены

  • 366 дел уже передано в суд

  • Среди разоблачённых — 141 руководитель разных уровней

Варианты заголовков:

  1. Коррупционная карта Казахстана: где чаще всего берут и дают взятки

  2. Антикоррупционная статистика: лидеры по взяткам в 2024 году

  3. Тройка антилидеров: Астана, Шымкент и Алматы возглавили рейтинг по коррупции

  4. Тысячи преступлений и сотни осуждённых: итоги года от Антикора

  5. Образование, сельское хозяйство и акиматы — в центре антикоррупционного внимания

  6. 486 миллиардов ущерба: какие регионы и органы чаще всего замешаны в коррупции

  7. Взятки в цифрах: как меняется коррупционная ситуация в Казахстане

  8. Кто ворует у государства: профессии и сферы с самым высоким уровнем коррупции

  9. Коррупция по регионам: где давали больше всего взяток в 2024 году

  10. Жетысу и Улытау обошли Мангистаускую: неожиданная статистика по взяткам

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