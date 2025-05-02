Взятки на миллиарды: где в Казахстане чиновники не могут удержаться

Антикоррупционная служба опубликовала статистику по коррупционным преступлениям в регионах страны за 2024 год. Данные показывают, где чаще всего даются и берутся взятки, какие сферы наиболее подвержены коррупции и каков нанесённый государству ущерб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Общая статистика по коррупционным преступлениям

В 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 1346 уголовных правонарушений, из которых:

1015 преступлений (75%) связаны с коррупцией.

Антилидеры по регионам

Наибольшее количество фактов коррупции зафиксировано в следующих регионах:

Астана — 155 случаев

Шымкент — 89

Алматы — 66

Алматинская область — 68

Область Абай — 54

Восточно-Казахстанская область — 53

Павлодарская область — 51

Туркестанская область — 49

Область Жетысу — 49

Карагандинская область — 47

Жамбылская область — 45

Кызылординская и Костанайская области — по 44

Актюбинская область — 41

Атырауская область — 34

Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области — по 30

Акмолинская область — 24

Область Улытау — 20

Мангистауская область — 22

Кто чаще всего оказывается замешан в коррупции

По итогам расследований 2024 года привлечены к ответственности 988 человек, из них:

260 — за получение взятки (ст. 366 УК)

348 — за дачу взятки (ст. 367 УК)

30 — за посредничество во взяточничестве (ст. 368 УК)

52 — за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК)

Общее число осуждённых за год составило 914 человек, из которых:

297 — за дачу взятки

242 — за получение взятки

128 — за хищения (ст. 189 УК)

Из них 660 человек были осуждены по делам, расследованным непосредственно Антикором.

Ущерб государству и его возмещение

По завершённым делам сумма ущерба составила:

486,1 млрд тенге , из которых

371,2 млрд тенге были возмещены в 2024 году.

Самые коррумпированные органы и сферы

Наибольшее количество коррупционеров выявлено среди:

Служащих акиматов — 223

Работников квазигосударственного сектора — 106

Сотрудников полиции — 102

Работников Минсельхоза — 29

Работников Минфина — 28

Сотрудников МЧС — 14

Сферы, где чаще всего выявляются случаи коррупции:

Образование — 154

Сельское хозяйство — 63

Здравоохранение — 49

Социальное обеспечение — 48

Коррупционная динамика за три года

Наблюдается умеренное снижение числа коррупционных преступлений:

2022 — 1118 случаев

2023 — 1099

2024 — 1015

Это на 9% меньше, чем два года назад.

Итоги I квартала 2025 года

По данным на начало 2025 года:

521 коррупционное преступление зарегистрировано

257 должностных лиц были изобличены

366 дел уже передано в суд

Среди разоблачённых — 141 руководитель разных уровней

Варианты заголовков: