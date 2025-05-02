Взятки на миллиарды: где в Казахстане чиновники не могут удержаться

Антикоррупционная служба опубликовала статистику по коррупционным преступлениям в регионах страны за 2024 год. Данные показывают, где чаще всего даются и берутся взятки, какие сферы наиболее подвержены коррупции и каков нанесённый государству ущерб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
В 2024 году в Казахстане было зарегистрировано 1346 уголовных правонарушений, из которых:
1015 преступлений (75%) связаны с коррупцией.
Наибольшее количество фактов коррупции зафиксировано в следующих регионах:
Астана — 155 случаев
Шымкент — 89
Алматы — 66
Алматинская область — 68
Область Абай — 54
Восточно-Казахстанская область — 53
Павлодарская область — 51
Туркестанская область — 49
Область Жетысу — 49
Карагандинская область — 47
Жамбылская область — 45
Кызылординская и Костанайская области — по 44
Актюбинская область — 41
Атырауская область — 34
Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области — по 30
Акмолинская область — 24
Область Улытау — 20
Мангистауская область — 22
По итогам расследований 2024 года привлечены к ответственности 988 человек, из них:
260 — за получение взятки (ст. 366 УК)
348 — за дачу взятки (ст. 367 УК)
30 — за посредничество во взяточничестве (ст. 368 УК)
52 — за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 361 УК)
Общее число осуждённых за год составило 914 человек, из которых:
297 — за дачу взятки
242 — за получение взятки
128 — за хищения (ст. 189 УК)
Из них 660 человек были осуждены по делам, расследованным непосредственно Антикором.
По завершённым делам сумма ущерба составила:
486,1 млрд тенге, из которых
371,2 млрд тенге были возмещены в 2024 году.
Наибольшее количество коррупционеров выявлено среди:
Служащих акиматов — 223
Работников квазигосударственного сектора — 106
Сотрудников полиции — 102
Работников Минсельхоза — 29
Работников Минфина — 28
Сотрудников МЧС — 14
Сферы, где чаще всего выявляются случаи коррупции:
Образование — 154
Сельское хозяйство — 63
Здравоохранение — 49
Социальное обеспечение — 48
Наблюдается умеренное снижение числа коррупционных преступлений:
2022 — 1118 случаев
2023 — 1099
2024 — 1015
Это на 9% меньше, чем два года назад.
По данным на начало 2025 года:
521 коррупционное преступление зарегистрировано
257 должностных лиц были изобличены
366 дел уже передано в суд
Среди разоблачённых — 141 руководитель разных уровней
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