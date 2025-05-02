Инфляция без тормозов: сколько теперь стоит обычная жизнь казахстанцев

Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле 2025 года инфляция в Казахстане составила 1,2%. Для сравнения, в марте она была на уровне 1,3%. Несмотря на небольшое замедление темпов, стоимость товаров и услуг продолжает уверенно расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS
Продовольственные товары подорожали на 1,1%
Платные услуги — на 1,9%
Непродовольственные товары — на 0,6%
Наибольший рост за месяц зафиксирован в жилищно-коммунальной сфере. Особенно заметно подорожание вывоза мусора, который стал дороже на 4,5%. Также выросли тарифы на холодную воду, отопление и другие базовые услуги.
Повышение цен затронуло множество бытовых и повседневных услуг:
Бани — +5%
Парикмахерские и салоны красоты — +2,6%
Общественное питание — +2%
Интернет-связь и кинотеатры — по +4%
Санатории — +3,8%
Медицинские лаборатории и рентген — +2,5%
Стоматология — +2,1%
Наибольший прирост цен зафиксирован на сезонные овощи:
Капуста — +20,2%
Свекла — +11,7%
Лук — +11,5%
Морковь — +9,2%
Картофель и лимоны — по +7,1%
Также существенно подорожали оливковое масло, виноград, сладкий перец, сельдь, баранина и говядина.
Некоторые товары, напротив, снизились в цене:
Огурцы — на 14,3%
Помидоры — на 5%
Овсянка — на 4,3%
Апельсины — на 2%
Рис — на 0,4%
Яйца — на 0,3%
В годовом выражении инфляция заметно ускорилась — с 8,7% в апреле 2024 года до 10,7% в апреле 2025-го. Особенно сильно подорожали:
Платные услуги — +15,7%
Непродовольственные товары — +8,9%
Продукты питания — +8,5%
С начала года тарифы на базовые коммунальные услуги резко выросли:
Холодная вода — +89,1%
Водоотведение — +23,5%
Отопление — +18,7%
Вывоз мусора — +16,2%
Горячая вода — +14,4%
Газ — +13,3%
Электроэнергия — +11,7%
Содержание жилья — +10,3%
В других сферах также наблюдается существенное подорожание:
Организации комплексного отдыха — +70,1%
Связь — +15,8%
Парикмахерские и личные услуги — +15%
Санатории — +14,6%
Здравоохранение — +14,3%
Ремонт и обслуживание авто — +13,3%
Общественное питание — +12,7%
Железнодорожный транспорт — +24,7%
Городской автобус — +11,1%
Авиация — +9,6%
Аренда жилья — +15,3%
Особенно заметен рост цен на:
Ювелирные изделия и часы — +27,7%
Новые легковые авто — +27,1%
Аудио- и видеотехнику — +23,6%
Ковры и напольные покрытия — +14,1%
Одежду и обувь — +11%
Бытовую технику — +10,9%
Мебель и предметы интерьера — +10,3%
Также на 23,6% подорожал сжиженный газ в баллонах, а дрова — на 14,6%.
На фоне годовой инфляции особенно выделяются следующие категории:
Картофель — +79%
Лук — +63,8%
Капуста — +46,8%
Подсолнечное масло — +20,8%
Минеральная вода — +16,8%
Бананы — +16,7%
Помидоры — +14,1%
Сладости и выпечка — +13,5%
Говядина — +13,2%
Прохладительные напитки — +12%
Сливочное масло, тесто — по +11,4%
Баранина, рыба, морепродукты — по +11,1%
Соки — +10,6%
Огурцы — +10%
Одновременно с этим некоторые товары всё же подешевели:
Гречка — на 15,1%
Рис — на 6,9%
Яйца — на 5,6%
В марте 2025 года уровень инфляции, превышающий средний по стране, зафиксирован в пяти регионах. Лидеры роста цен:
Астана — 13,8%
Карагандинская область — 12,8%
Акмолинская область — 11,8%
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