Инфляция без тормозов: сколько теперь стоит обычная жизнь казахстанцев

Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле 2025 года инфляция в Казахстане составила 1,2%. Для сравнения, в марте она была на уровне 1,3%. Несмотря на небольшое замедление темпов, стоимость товаров и услуг продолжает уверенно расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: uralskweek.kz

Инфляция в Казахстане ускоряется

Продовольственные товары подорожали на 1,1%

Платные услуги — на 1,9%

Непродовольственные товары — на 0,6%

Коммунальные услуги: рост тарифов продолжается

Наибольший рост за месяц зафиксирован в жилищно-коммунальной сфере. Особенно заметно подорожание вывоза мусора, который стал дороже на 4,5%. Также выросли тарифы на холодную воду, отопление и другие базовые услуги.

Повседневные услуги — всё дороже

Повышение цен затронуло множество бытовых и повседневных услуг:

Бани — +5%

Парикмахерские и салоны красоты — +2,6%

Общественное питание — +2%

Интернет-связь и кинотеатры — по +4%

Санатории — +3,8%

Медицинские лаборатории и рентген — +2,5%

Стоматология — +2,1%

Продукты: рекордный скачок на овощи

Наибольший прирост цен зафиксирован на сезонные овощи:

Капуста — +20,2%

Свекла — +11,7%

Лук — +11,5%

Морковь — +9,2%

Картофель и лимоны — по +7,1%

Также существенно подорожали оливковое масло, виноград, сладкий перец, сельдь, баранина и говядина.

Что подешевело

Некоторые товары, напротив, снизились в цене:

Огурцы — на 14,3%

Помидоры — на 5%

Овсянка — на 4,3%

Апельсины — на 2%

Рис — на 0,4%

Яйца — на 0,3%

Годовая инфляция превысила 10%

В годовом выражении инфляция заметно ускорилась — с 8,7% в апреле 2024 года до 10,7% в апреле 2025-го. Особенно сильно подорожали:

Платные услуги — +15,7%

Непродовольственные товары — +8,9%

Продукты питания — +8,5%

Комуслуги: двузначный рост почти по всем позициям

С начала года тарифы на базовые коммунальные услуги резко выросли:

Холодная вода — +89,1%

Водоотведение — +23,5%

Отопление — +18,7%

Вывоз мусора — +16,2%

Горячая вода — +14,4%

Газ — +13,3%

Электроэнергия — +11,7%

Содержание жилья — +10,3%

Услуги и транспорт: рост продолжается

В других сферах также наблюдается существенное подорожание:

Организации комплексного отдыха — +70,1%

Связь — +15,8%

Парикмахерские и личные услуги — +15%

Санатории — +14,6%

Здравоохранение — +14,3%

Ремонт и обслуживание авто — +13,3%

Общественное питание — +12,7%

Железнодорожный транспорт — +24,7%

Городской автобус — +11,1%

Авиация — +9,6%

Аренда жилья — +15,3%

Непродовольственные товары: растёт всё — от машин до мебели

Особенно заметен рост цен на:

Ювелирные изделия и часы — +27,7%

Новые легковые авто — +27,1%

Аудио- и видеотехнику — +23,6%

Ковры и напольные покрытия — +14,1%

Одежду и обувь — +11%

Бытовую технику — +10,9%

Мебель и предметы интерьера — +10,3%

Также на 23,6% подорожал сжиженный газ в баллонах, а дрова — на 14,6%.

Продовольствие за год: рекордное подорожание картофеля и лука

На фоне годовой инфляции особенно выделяются следующие категории:

Картофель — +79%

Лук — +63,8%

Капуста — +46,8%

Подсолнечное масло — +20,8%

Минеральная вода — +16,8%

Бананы — +16,7%

Помидоры — +14,1%

Сладости и выпечка — +13,5%

Говядина — +13,2%

Прохладительные напитки — +12%

Сливочное масло, тесто — по +11,4%

Баранина, рыба, морепродукты — по +11,1%

Соки — +10,6%

Огурцы — +10%

Одновременно с этим некоторые товары всё же подешевели:

Гречка — на 15,1%

Рис — на 6,9%

Яйца — на 5,6%

Где инфляция выше всего: региональный разброс

В марте 2025 года уровень инфляции, превышающий средний по стране, зафиксирован в пяти регионах. Лидеры роста цен: