18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.05.2025, 17:16

Инфляция без тормозов: сколько теперь стоит обычная жизнь казахстанцев

Новости Казахстана 0 504

Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле 2025 года инфляция в Казахстане составила 1,2%. Для сравнения, в марте она была на уровне 1,3%. Несмотря на небольшое замедление темпов, стоимость товаров и услуг продолжает уверенно расти, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS

Фото: uralskweek.kz
Фото: uralskweek.kz

Инфляция в Казахстане ускоряется

  • Продовольственные товары подорожали на 1,1%

  • Платные услуги — на 1,9%

  • Непродовольственные товары — на 0,6%

Коммунальные услуги: рост тарифов продолжается

Наибольший рост за месяц зафиксирован в жилищно-коммунальной сфере. Особенно заметно подорожание вывоза мусора, который стал дороже на 4,5%. Также выросли тарифы на холодную воду, отопление и другие базовые услуги.

Повседневные услуги — всё дороже

Повышение цен затронуло множество бытовых и повседневных услуг:

  • Бани — +5%

  • Парикмахерские и салоны красоты — +2,6%

  • Общественное питание — +2%

  • Интернет-связь и кинотеатры — по +4%

  • Санатории — +3,8%

  • Медицинские лаборатории и рентген — +2,5%

  • Стоматология — +2,1%

Продукты: рекордный скачок на овощи

Наибольший прирост цен зафиксирован на сезонные овощи:

  • Капуста — +20,2%

  • Свекла — +11,7%

  • Лук — +11,5%

  • Морковь — +9,2%

  • Картофель и лимоны — по +7,1%

Также существенно подорожали оливковое масло, виноград, сладкий перец, сельдь, баранина и говядина.

Что подешевело

Некоторые товары, напротив, снизились в цене:

  • Огурцы — на 14,3%

  • Помидоры — на 5%

  • Овсянка — на 4,3%

  • Апельсины — на 2%

  • Рис — на 0,4%

  • Яйца — на 0,3%

Годовая инфляция превысила 10%

В годовом выражении инфляция заметно ускорилась — с 8,7% в апреле 2024 года до 10,7% в апреле 2025-го. Особенно сильно подорожали:

  • Платные услуги — +15,7%

  • Непродовольственные товары — +8,9%

  • Продукты питания — +8,5%

Комуслуги: двузначный рост почти по всем позициям

С начала года тарифы на базовые коммунальные услуги резко выросли:

  • Холодная вода — +89,1%

  • Водоотведение — +23,5%

  • Отопление — +18,7%

  • Вывоз мусора — +16,2%

  • Горячая вода — +14,4%

  • Газ — +13,3%

  • Электроэнергия — +11,7%

  • Содержание жилья — +10,3%

Услуги и транспорт: рост продолжается

В других сферах также наблюдается существенное подорожание:

  • Организации комплексного отдыха — +70,1%

  • Связь — +15,8%

  • Парикмахерские и личные услуги — +15%

  • Санатории — +14,6%

  • Здравоохранение — +14,3%

  • Ремонт и обслуживание авто — +13,3%

  • Общественное питание — +12,7%

  • Железнодорожный транспорт — +24,7%

  • Городской автобус — +11,1%

  • Авиация — +9,6%

  • Аренда жилья — +15,3%

Непродовольственные товары: растёт всё — от машин до мебели

Особенно заметен рост цен на:

  • Ювелирные изделия и часы — +27,7%

  • Новые легковые авто — +27,1%

  • Аудио- и видеотехнику — +23,6%

  • Ковры и напольные покрытия — +14,1%

  • Одежду и обувь — +11%

  • Бытовую технику — +10,9%

  • Мебель и предметы интерьера — +10,3%

Также на 23,6% подорожал сжиженный газ в баллонах, а дрова — на 14,6%.

Продовольствие за год: рекордное подорожание картофеля и лука

На фоне годовой инфляции особенно выделяются следующие категории:

  • Картофель — +79%

  • Лук — +63,8%

  • Капуста — +46,8%

  • Подсолнечное масло — +20,8%

  • Минеральная вода — +16,8%

  • Бананы — +16,7%

  • Помидоры — +14,1%

  • Сладости и выпечка — +13,5%

  • Говядина — +13,2%

  • Прохладительные напитки — +12%

  • Сливочное масло, тесто — по +11,4%

  • Баранина, рыба, морепродукты — по +11,1%

  • Соки — +10,6%

  • Огурцы — +10%

Одновременно с этим некоторые товары всё же подешевели:

  • Гречка — на 15,1%

  • Рис — на 6,9%

  • Яйца — на 5,6%

Где инфляция выше всего: региональный разброс

В марте 2025 года уровень инфляции, превышающий средний по стране, зафиксирован в пяти регионах. Лидеры роста цен:

  • Астана — 13,8%

  • Карагандинская область — 12,8%

  • Акмолинская область — 11,8%

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле