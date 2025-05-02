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02.05.2025, 17:41

74-летнего казахстанца за взятку в 90 миллионов тенге отправили в колонию на 9 лет

Новости Казахстана 0 704

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области вынес приговор трем фигурантам дела о взятке в особо крупном размере. Среди осужденных — 74-летний пенсионер Талгат Телеуов, признанный виновным в попытке подкупа чиновника с целью получения табачной продукции, предназначенной к уничтожению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Суть обвинений

На скамье подсудимых оказались:

  • Талгат Телеуов — 74-летний мужчина с инвалидностью II группы;

  • Элимхан Мурадов — его зять;

  • Сакен Укимбаев — бывший главный специалист регионального Департамента госдоходов.

Телеуова и Мурадова судили за дачу взятки, Укимбаева — за посредничество во взяточничестве.

Попытка спасти миллион пачек сигарет

По данным суда, в марте 2024 года, около часа ночи, Мурадов и Телеуов передали взятку в размере 90,2 миллиона тенге руководителю КГУ "Отдел финансов Тараза". Деньги предназначались за "спасение" 2 тысяч коробок контрафактных сигарет — около 1 миллиона пачек, изъятых и обращённых в доход государства. По закону продукция подлежала уничтожению.

При передаче взятки присутствовали:

  • сам руководитель отдела;

  • статист КГУ;

  • посредник — Сакен Укимбаев.

Однако, как выяснилось, чиновники заранее сообщили о коррупционном предложении в Антикоррупционную службу Жамбылской области, и передача денег проходила под контролем правоохранительных органов.

Подсудимые не признали вину

Несмотря на предоставленные доказательства, включая:

  • результаты негласных следственных действий,

  • показания свидетелей,

  • экспертные заключения,

  • вещественные доказательства,

обвиняемые свою вину отрицали. Однако суд пришел к выводу, что их причастность полностью доказана.

Назначенные сроки заключения

С учетом обстоятельств и доказательств суд вынес следующий приговор:

  • Талгат Телеуов — 9 лет лишения свободы;

  • Элимхан Мурадов — 10 лет лишения свободы;

  • Сакен Укимбаев — 3 года лишения свободы, а также пожизненный запрет на занятие должностей в органах государственной службы.

В случае с Телеуовым суд учел его возраст и состояние здоровья, однако это не послужило основанием для смягчения наказания до условного срока.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Предыстория: задержание контрабанды

Основанием для дела стало июньское задержание в 2023 году, когда пограничники Меркенского района остановили вагоны с крупной партией контрафактных сигарет из Кыргызстана. Изъятая продукция была передана отделу финансов акимата Тараза для уничтожения. Попытка подкупа была направлена на возврат этой партии.

Другие громкие случаи коррупции

Напомним, 29 апреля в Уральске был осужден 33-летний мужчина, который за 50 миллионов тенге обещал предпринимателю повлиять на заместителя акима Западно-Казахстанской области. Суд признал его виновным в мошенничестве.

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