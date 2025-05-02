74-летнего казахстанца за взятку в 90 миллионов тенге отправили в колонию на 9 лет

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области вынес приговор трем фигурантам дела о взятке в особо крупном размере. Среди осужденных — 74-летний пенсионер Талгат Телеуов, признанный виновным в попытке подкупа чиновника с целью получения табачной продукции, предназначенной к уничтожению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
На скамье подсудимых оказались:
Талгат Телеуов — 74-летний мужчина с инвалидностью II группы;
Элимхан Мурадов — его зять;
Сакен Укимбаев — бывший главный специалист регионального Департамента госдоходов.
Телеуова и Мурадова судили за дачу взятки, Укимбаева — за посредничество во взяточничестве.
По данным суда, в марте 2024 года, около часа ночи, Мурадов и Телеуов передали взятку в размере 90,2 миллиона тенге руководителю КГУ "Отдел финансов Тараза". Деньги предназначались за "спасение" 2 тысяч коробок контрафактных сигарет — около 1 миллиона пачек, изъятых и обращённых в доход государства. По закону продукция подлежала уничтожению.
При передаче взятки присутствовали:
сам руководитель отдела;
статист КГУ;
посредник — Сакен Укимбаев.
Однако, как выяснилось, чиновники заранее сообщили о коррупционном предложении в Антикоррупционную службу Жамбылской области, и передача денег проходила под контролем правоохранительных органов.
Несмотря на предоставленные доказательства, включая:
результаты негласных следственных действий,
показания свидетелей,
экспертные заключения,
вещественные доказательства,
обвиняемые свою вину отрицали. Однако суд пришел к выводу, что их причастность полностью доказана.
С учетом обстоятельств и доказательств суд вынес следующий приговор:
Талгат Телеуов — 9 лет лишения свободы;
Элимхан Мурадов — 10 лет лишения свободы;
Сакен Укимбаев — 3 года лишения свободы, а также пожизненный запрет на занятие должностей в органах государственной службы.
В случае с Телеуовым суд учел его возраст и состояние здоровья, однако это не послужило основанием для смягчения наказания до условного срока.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Основанием для дела стало июньское задержание в 2023 году, когда пограничники Меркенского района остановили вагоны с крупной партией контрафактных сигарет из Кыргызстана. Изъятая продукция была передана отделу финансов акимата Тараза для уничтожения. Попытка подкупа была направлена на возврат этой партии.
Напомним, 29 апреля в Уральске был осужден 33-летний мужчина, который за 50 миллионов тенге обещал предпринимателю повлиять на заместителя акима Западно-Казахстанской области. Суд признал его виновным в мошенничестве.
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