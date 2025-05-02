Сдача жилья через OLX и Krisha в Казахстане: как налоговая вычисляет нелегальных арендодателей

Если вы сдаёте квартиру, не оформляя договор аренды и не декларируя доход, полагая, что это останется незамеченным, — стоит пересмотреть свою позицию. Налоговые органы Казахстана активно выявляют так называемых «теневых» арендодателей, используя современные инструменты и широкий спектр источников информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

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Специалисты налоговых органов располагают целым арсеналом методов для выявления граждан, которые сдают жильё без уплаты налогов:

Мониторинг объявлений на платформах

Популярные сайты — OLX, Krisha.kz и другие — находятся под постоянным контролем. Объявления сверяются с имеющимися данными о недвижимости.

Анализ денежных переводов

Регулярные поступления на банковские карты, особенно от разных лиц, могут быть идентифицированы как арендные платежи.

Выездные инспекции

Налоговые инспекторы посещают адреса, указанные в объявлениях, и собирают сведения на месте.

Жалобы арендаторов и соседей

Часто сами жильцы, соседи или управляющие компании сообщают в органы о сдаче квартиры без официальной регистрации.

Аренда компаниям

Если жильё снимается организацией для своего сотрудника, эта информация попадает в налоговую через отчетность фирмы.

Какие риски несут нелегальные арендодатели

В случае выявления факта неоформленной аренды, арендодателю грозит:

Доначисление налогов, пени и штрафов

За весь срок незаконного получения дохода.

Проведение налоговой проверки

Если будет доказан умышленный уход от уплаты налогов, могут последовать серьёзные санкции.

Уголовная или административная ответственность

В зависимости от суммы неуплаченных налогов и наличия отягчающих обстоятельств.

Как действовать, чтобы избежать проблем

Чтобы не стать объектом разбирательств, необходимо:

Заключить официальный договор аренды

Это основной документ, подтверждающий правомерность сделки и защищающий как арендодателя, так и арендатора.

Зарегистрировать доход

Через мобильное приложение e-Salyq Azamat или личный кабинет налогоплательщика на сайте КГД.

Уплачивать налог

Физлицо может выбрать: платить 10% подоходного налога от дохода или использовать упрощённый режим (1% от поступлений).

Почему стоит легализовать аренду

Официальная регистрация аренды — это не только соблюдение закона, но и способ обезопасить себя от конфликтов с жильцами. В случае разногласий именно наличие зарегистрированного договора может сыграть ключевую роль в вашу пользу.

Совет: если арендатор решит подать жалобу, официальный договор и платёжные документы станут вашей защитой.

Вывод: Легальная аренда — это ваша защита

Сдавая жильё официально, вы снижаете риски, избегаете штрафов и укрепляете правовую защищенность. Не полагайтесь на удачу — действуйте по закону.