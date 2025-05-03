Атырау заволокло дымом: город задыхается

К вечеру 2 мая над Атырау опустился густой и едкий дым. В городе распространился сильный запах гари, люди жалуются на першение в горле, слезящиеся глаза и затрудненное дыхание, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Фото: "Мой ГОРОД"

Жители жалуются на невыносимые условия

С наступлением вечера многие атыраусцы начали массово публиковать жалобы в соцсетях. Основной причиной дискомфорта стал резкий запах гари, проникающий даже в квартиры. На улицах наблюдается серый смог, ограничивающий видимость.

«Каждую весну в Атырау снова и снова горят камыши. Мы задыхаемся, невозможно дышать. Все квартиры пропитаны гарью. Сегодня особенно тяжело — поднялся ветер, и весь дым теперь в городе», — рассказала жительница Гульнара Сейткалиева.

Пожары за городом: четыре очага возгорания

Как уточнили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, причиной задымления стало возгорание камыша в районе села Таскала, в сторону моря. Пожар распространился сразу в четырех очагах. Из-за сильного ветра продукты горения быстро достигли городской черты.

«На месте работают 32 сотрудника ДЧС и три единицы специализированной техники. Пожар продолжают тушить», — сообщили в ведомстве.

Рекомендации спасателей: как защититься от дыма

Из-за ухудшения экологической обстановки жителям рекомендуют:

Плотно закрыть окна и двери в домах и квартирах;

Использовать респираторы, марлевые повязки или маски;

По возможности не выходить на улицу без необходимости;

Следить за официальными сообщениями от служб ЧС.

Напоминание от МЧС: запрет на огонь вблизи жилых зон

МЧС ранее уже обращалось к гражданам с просьбой соблюдать противопожарную безопасность: не разводить костры, не сжигать мусор и не проводить пожароопасные работы на дачных и приусадебных участках. Нарушение этих правил может привести к трагическим последствиям — как для экологии, так и для здоровья людей.