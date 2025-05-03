Атырау заволокло дымом: город задыхается

К вечеру 2 мая над Атырау опустился густой и едкий дым. В городе распространился сильный запах гари, люди жалуются на першение в горле, слезящиеся глаза и затрудненное дыхание, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
С наступлением вечера многие атыраусцы начали массово публиковать жалобы в соцсетях. Основной причиной дискомфорта стал резкий запах гари, проникающий даже в квартиры. На улицах наблюдается серый смог, ограничивающий видимость.
«Каждую весну в Атырау снова и снова горят камыши. Мы задыхаемся, невозможно дышать. Все квартиры пропитаны гарью. Сегодня особенно тяжело — поднялся ветер, и весь дым теперь в городе», — рассказала жительница Гульнара Сейткалиева.
Как уточнили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, причиной задымления стало возгорание камыша в районе села Таскала, в сторону моря. Пожар распространился сразу в четырех очагах. Из-за сильного ветра продукты горения быстро достигли городской черты.
«На месте работают 32 сотрудника ДЧС и три единицы специализированной техники. Пожар продолжают тушить», — сообщили в ведомстве.
Из-за ухудшения экологической обстановки жителям рекомендуют:
Плотно закрыть окна и двери в домах и квартирах;
Использовать респираторы, марлевые повязки или маски;
По возможности не выходить на улицу без необходимости;
Следить за официальными сообщениями от служб ЧС.
МЧС ранее уже обращалось к гражданам с просьбой соблюдать противопожарную безопасность: не разводить костры, не сжигать мусор и не проводить пожароопасные работы на дачных и приусадебных участках. Нарушение этих правил может привести к трагическим последствиям — как для экологии, так и для здоровья людей.
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