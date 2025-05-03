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03.05.2025, 01:10

58 тысяч за сигарету, 20 суток за надпись: в Казахстане ввели штрафы за нарушение порядка в подъезде

Новости Казахстана 0 1 336

В Казахстане вступили в силу новые правила эксплуатации многоквартирных жилых домов. Документ регламентирует порядок использования мест общего пользования и предусматривает строгие меры ответственности за нарушение порядка. В ряде случаев нарушителям может грозить не только крупный штраф, но и арест, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: immunocap.ru
Фото: immunocap.ru

Курение в подъезде: 58 тысяч тенге штрафа

Согласно новым нормам, курение в подъездах официально признано административным правонарушением. Нарушителям грозит штраф в размере 58 000 тенге. Правило распространяется как на жильцов, так и на гостей многоквартирных домов.

Кроме того, в целях пожарной безопасности и санитарного порядка запрещается оставлять окурки в местах общего пользования.

Мусор у двери или вне контейнера — еще дороже

Жителям запрещено выносить мусор на лестничные площадки, складировать отходы у дверей квартир или оставлять их вне специально предназначенных контейнеров. Нарушение этого положения обойдётся в 78 000 тенге.

Такой подход, по словам разработчиков правил, направлен на борьбу с антисанитарией и улучшение санитарных условий проживания.

Вандализм: почти 200 тысяч тенге или до 20 суток ареста

Отдельным пунктом в правилах обозначены меры против вандализма. Речь идёт о порче имущества в подъезде — надписях на стенах, граффити, царапинах, повреждении плитки или панелей.

Штраф за такие действия составит 197 600 тенге. В случае злостного или повторного нарушения может быть назначен административный арест на срок до 20 суток.

Хранение личных вещей в подъезде — под запретом

Новые правила запрещают размещение любых личных предметов в зонах общего пользования. Это включает:

  • велосипеды;

  • детские коляски;

  • мебель и коробки;

  • строительные материалы;

  • иные вещи, оставленные вне квартир.

Такие меры направлены на обеспечение свободного доступа к эвакуационным выходам и соблюдение противопожарных норм.

Нарушение тишины ночью — тоже наказуемо

Установлены чёткие временные рамки для соблюдения тишины: с 22:00 до 09:00. За шум в это время предусмотрены следующие штрафы:

  • 19 660 тенге — для физических лиц;

  • 78 000 тенге — для субъектов малого бизнеса (например, магазинов или кафе, расположенных на первых этажах домов).

Контроль за соблюдением этих правил возложен на местные органы, КСК (КСК – кооператив собственников квартир), управляющие компании и уполномоченные службы.

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