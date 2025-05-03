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03.05.2025, 09:23

Казахстанец умер в заваленной мусором квартире

Новости Казахстана 0 555

В Атырау обнаружено тело 60-летнего мужчины, скончавшегося в квартире, заваленной бытовыми отходами, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Атырау в одной из квартир многоквартирного дома был найден мёртвым 60-летний мужчина. Как сообщает портал BaigeNews.kz со ссылкой на Atyrau Online, тело обнаружили после того, как соседи почувствовали резкий неприятный запах и обратились в полицию. Выяснилось, что мужчина умер несколько дней назад.

Жильцы дома рассказали, что пенсионер на протяжении многих лет собирал мусор у себя в квартире. После его смерти в подъезде распространился сильный зловонный запах, из-за которого стало невозможно находиться рядом. Сами жильцы, не дождавшись оперативной реакции со стороны городских служб, организовали сбор средств и наняли рабочих для вывоза накопившихся отходов. Несмотря на это, неприятный запах в доме сохраняется до сих пор.

В акимате города подтвердили, что на месте работала специальная бригада, занимавшаяся очисткой помещения. По словам пресс-секретаря акимата Гасырбека Толегена, в настоящее время подготавливается официальное письмо в санитарно-эпидемиологическую службу.

"Мы направим официальный запрос в санитарные службы. Также запланирована обработка квартиры дезинфицирующими средствами", - сообщил он.

Соседи выражают обеспокоенность своим здоровьем и задаются вопросом, почему пожилой человек оказался в столь тяжёлых условиях и не получил своевременной поддержки.

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