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03.05.2025, 10:49

В Казахстане растёт спрос на суррогатное материнство: стоимость и основные условия

Новости Казахстана 0 436

Суррогатное материнство становится всё более востребованным способом решения проблемы бесплодия в Казахстане. Однако специалисты подчёркивают, что этот путь к родительству не из лёгких и требует серьёзной подготовки и соблюдения ряда условий, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Казахстане наблюдается рост интереса к суррогатному материнству как одному из методов борьбы с бесплодием. По информации телеканала «Хабар», в последние годы всё больше семей прибегают к помощи суррогатных матерей, однако специалисты предупреждают, что этот процесс сложный и требует значительных усилий как со стороны родителей, так и со стороны исполнительницы.

Стоимость услуг суррогатной мамы на территории Казахстана начинается от 6 миллионов тенге и может увеличиваться в зависимости от индивидуальных условий и требований сторон. Кроме единовременного вознаграждения, женщина, вынашивающая ребёнка, ежемесячно получает оплату в размере от 200 до 250 тысяч тенге.

По данным врачей, проблема бесплодия остаётся актуальной и в Казахстане, что и объясняет устойчивый рост интереса к суррогатному материнству. При этом к кандидаткам предъявляются определённые требования: женщина должна быть полностью здорова, иметь как минимум одного собственного ребёнка, а также заключить официальный договор с потенциальными родителями.

При этом воспользоваться услугами суррогатной матери могут не все пары. Такая возможность предусмотрена только для тех, у кого имеются соответствующие медицинские показания.

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