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03.05.2025, 11:34

Студентов предупредили о возможном закрытии вуза в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 284

Студентам Казахско-русского университета в Актобе сообщили о возможном закрытии учебного заведения с нового учебного года, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Казахско-русский университет в Актобе может прекратить свою деятельность с начала следующего учебного года. Как передаёт телеканал КТК, студентов уже уведомили о вероятном закрытии вуза. В Министерстве науки и высшего образования Казахстана подтвердили, что учащимся будет предоставлена возможность завершить текущий учебный год.

Ранее, в апреле, учебное заведение оказалось в центре скандала после сообщений о массовом отчислении студентов. Причиной, по официальной версии, стали многочисленные прогулы. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в результате чего в университет была направлена проверка со стороны министерства.

По итогам визита комиссии студентам пообещали, что они не будут отчислены и смогут закончить обучение до конца учебного года. Однако дальнейшая судьба учебного заведения остаётся неопределённой. По предварительной информации, учредитель вуза принял решение о прекращении образовательной деятельности.

Как выяснилось, заявление о намерении закрыть университет поступало в министерство ещё в начале учебного года. Тем не менее, учебное заведение продолжало работу. Представители университета воздерживаются от комментариев по ситуации.

В Комитете Министерства науки и высшего образования РК сообщили, что родителям и студентам доведена информация о порядке перевода в другие вузы. Согласно разъяснению ведомства, перевод возможен только в рамках утверждённого алгоритма, с соблюдением установленных условий и требований к оформлению документов. Все обращения студентов и родителей будет рассматривать специальная рабочая группа, которая начнёт работу в Актобе после завершения сессии и учебного года.

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