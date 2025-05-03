В Астане пенсионеры устроили давку из-за бесплатных путёвок в санаторий

Очередь за льготными путёвками на санаторно-курортное лечение в Астане привела к давке среди пенсионеров. Причиной стала высокая конкуренция за 1500 бесплатных путёвок, предоставляемых на летний период, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

В Астане произошла давка у здания акимата во время приёма заявлений на получение бесплатных путёвок в санаторий. Как сообщает телеканал «Хабар», инцидент вызван большим наплывом желающих получить санаторно-курортное лечение на льготных условиях. На весь летний сезон выделено 1500 путёвок, однако количество претендентов оказалось значительно выше.

По данным источника, пенсионеры начали собираться у здания акимата ещё с ночи, чтобы успеть занять место в очереди. Многие фиксировали свои фамилии в списках вручную и жаловались на отсутствие порядка. Очевидцы отмечают, что в здание невозможно было войти из-за плотности толпы.

Это какое-то безобразие. Люди ночуют здесь, чтобы попасть в список. С утра – уже не протолкнуться. Мы записывались, как в концлагере, и всё равно не знаем, получится ли получить талон, - рассказала одна из пенсионерок.

Официальные лица подтверждают, что возможность подать заявку существует и в онлайн-формате. Заместитель директора Центра поддержки института семьи «Жануя» при акимате Астаны сообщил, что заявки можно подать через портал birge.astana.kz, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП). По его словам, не все пожилые люди знакомы с цифровыми сервисами, однако у них есть возможность обратиться за помощью к детям или внукам.

Каждый может подать заявку, не выходя из дома. Но люди всё равно приходят лично – возможно, потому что не знают, как пользоваться порталом, - прокомментировал он.

На данный момент путёвки распределяются в санаторий в Катарколе. Представитель акимата пояснил, что ажиотаж возник из-за опасений пенсионеров остаться без отдыха в летний период. Для жителей столицы предусмотрено по 500 путёвок на каждый месяц лета – июнь, июль и август. Приём заявок на осенний сезон начнётся позже.

Финансирование санаторного отдыха для пенсионеров осуществляется за счёт местных бюджетов, и порядок распределения регулируется соответствующими государственными структурами.