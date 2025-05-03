Узбекистанская авиакомпания запускает регулярные рейсы в Казахстан

С 5 мая 2025 года на казахстанском рынке авиаперевозок начнёт работу новая узбекистанская авиакомпания My Freighter (бренд Centrum Air). Перевозчик будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Ташкент – Алматы трижды в неделю, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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На казахстанский рынок авиаперевозок выходит новая компания из Узбекистана – My Freighter, работающая под брендом Centrum Air. Об этом официально сообщила пресс-служба Министерства транспорта Республики Казахстан, передаёт.

Согласно информации ведомства, авиакомпания начнёт выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Ташкент – Алматы с 5 мая 2025 года. На начальном этапе рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и четвергам. С 6 июня к расписанию добавится ещё один рейс – по пятницам, в результате чего общее количество рейсов достигнет трёх в неделю.

Как отмечают в министерстве, запуск нового направления способствует укреплению торгово-экономических, деловых, инвестиционных, туристических и культурных связей между Казахстаном и Узбекистаном. Регулярное авиасообщение обеспечит более удобное и доступное перемещение граждан двух стран, а также откроет новые возможности для бизнеса и туризма.

Выход нового авиаперевозчика на рынок отражает тенденцию к расширению международного авиасообщения и отвечает задачам повышения транспортной доступности между странами Центральной Азии.