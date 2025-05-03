Включить остеопороз в перечень обязательных скринингов предложил Аймагамбетов

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов обратился в министерство здравоохранения с предложением добавить скрининг на остеопороз в перечень обязательных профилактических обследований для женщин старше 50 лет, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .​

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Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов предложил министерству здравоохранения включить остеопороз в перечень обязательных скрининговых обследований для женщин старше 50 лет. По его словам, остеопороз – это заболевание, которое часто выявляется слишком поздно, несмотря на его высокую распространенность среди пожилых женщин. Он отметил, что в странах, таких как Япония, Южная Корея, Франция и Швеция, скрининг на остеопороз давно стал частью системы профилактики, в то время как в Казахстане этот вопрос остается на периферии.​

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждая третья женщина после 50 лет ломает кость именно из-за остеопороза. В Великобритании почти каждая вторая сталкивается с его последствиями. В Казахстане среди женщин старше 55 лет около 30% страдают остеопорозом, а среди мужчин – 10-20%.​

Аймагамбетов подчеркнул, что предложение о добавлении скрининга на остеопороз в перечень обязательных обследований для женщин старше 50 лет не является формальностью, а важным шагом в заботе о здоровье пожилых граждан. Он призвал общественность поддержать эту инициативу и выразил надежду на положительное решение минздрава.