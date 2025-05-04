В Казахстане пересчитают стоимость солдатского пайка

Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил о подготовке изменений в расчёте стоимости продовольственного пайка для военнослужащих. Над этим работает межведомственная группа при Министерстве обороны, в которую входят представители ряда государственных органов, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Правительство Казахстана приступило к пересмотру подходов к формированию стоимости солдатского продовольственного пайка. Об этом сообщил премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос.

Глава Кабмина отметил, что вопрос увеличения стоимости пайка и совершенствования методики его расчёта рассматривается специально созданной рабочей группой при Министерстве обороны. В её состав вошли представители Министерства финансов, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, а также национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

По информации премьер-министра, в рамках деятельности группы ведётся пересчёт стоимости пайка с учётом изменений статистических данных за 2023-2024 годы. Также рассматриваются единые подходы к новой системе расчёта, в том числе возможность перехода на самообеспечение.

Кроме того, рабочая группа прорабатывает механизм, который обеспечит регулярную корректировку стоимости пайка с учётом инфляционных процессов и изменения рыночных цен. Одновременно обсуждаются меры по усилению контроля за организацией питания военнослужащих со стороны общественных организаций, что должно повысить прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.