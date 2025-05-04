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03.05.2025, 21:47

В Алматы экс-полицейского подозревают в жестоком убийстве

Новости Казахстана 0 176

Экс-полицейский подозревается в убийстве сожительницы, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным департамента полиции Алматинской области, между сожителями произошла семейная ссора, которая закончилась нанесением тяжких телесных повреждений.

«В ходе семейного скандала мужчина нанес женщине ножевые ранения, от которых она скончалась на месте. После этого подозреваемый попытался покончить с собой, нанеся себе удары ножом в шею и брюшную полость. Подозреваемый задержан на месте преступления и доставлен в больницу в тяжелом состоянии, где находится под охраной», - сообщили в ведомстве.

В департаменте добавили, что мужчина действительно ранее работал в правоохранительных органах региона, однако был уволен по отрицательным мотивам.

Проводятся следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

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