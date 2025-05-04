Замаким Шымкента остается в реанимации после вооруженного нападения

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов до сих пор находится в реанимации после покушения, произошедшего 21 апреля, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Фото: t.me/mazhilis_kz

Руслан Берденов, занимающий должность заместителя акима города Шымкента, продолжает находиться в отделении реанимации после вооруженного нападения. Об этом сообщила бывший депутат мажилиса от партии Respublica Динара Шукижанова в своём Instagram-аккаунте.

По словам Шукижановой, она вместе с коллегами навестила Берденова и пожелала ему скорейшего выздоровления. Она отметила, что несмотря на тяжелое состояние, он чувствует себя лучше, но всё ещё остаётся в реанимации. Экс-депутат выразила уверенность в том, что замаким проявит стойкость и справится с последствиями нападения.

Инцидент произошел 21 апреля возле здания акимата Шымкента. На Руслана Берденова было совершено вооруженное нападение, в результате чего он получил огнестрельные ранения и был экстренно госпитализирован. Правоохранительными органами был задержан подозреваемый в совершении покушения. Вскоре после происшествия в сети появилась видеозапись с места событий.

Позднее министр здравоохранения Акмарал Альназарова во время брифинга в правительстве сообщила, что пострадавший пришел в сознание. Однако его состояние всё ещё требует интенсивного медицинского наблюдения.

Ситуация находится под контролем медиков и местных властей. Расследование по факту нападения продолжается.