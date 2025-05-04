Автомобили из Китая оснастят «Яндекс.Алисой» в Казахстане

Российская компания «Яндекс» представила мультимедийную платформу Yandex Auto Service, разработанную для установки в автомобили китайского производства, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

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Компания «Яндекс» презентовала новый цифровой продукт – Yandex Auto Service. Как сообщает издание со ссылкой на Autoreport.kz, платформа ориентирована на интеграцию в китайские автомобили, которые в дальнейшем будут поставляться на рынки России и стран Центральной Азии.

Одной из ключевых особенностей сервиса является встроенный голосовой помощник «Алиса». С его помощью водители смогут активировать функции навигации, управлять воспроизведением музыки, а также контролировать различные элементы автомобиля, включая освещение, открытие и закрытие окон, блокировку дверей, подогрев и массаж сидений. Все эти возможности доступны в офлайн-режиме, то есть без необходимости подключения к интернету.

Кроме того, Yandex Auto Service предлагает интеграцию с экосистемой «Умного дома» от «Яндекса». Это позволяет пользователям отдавать удалённые команды. Так, например, можно попросить «Алису» завести автомобиль до выхода из дома или включить кондиционер и бытовые приборы в квартире, находясь в пути.