Куандыка Бишимбаева ждет новое судебное разбирательство

Бывший министр национальной экономики Куандыка Бишимбаев, осужденный на 24 года лишения свободы за убийство супруги, вновь окажется в центре судебных слушаний, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаев, приговоренный к 24 годам лишения свободы за убийство супруги, вновь станет участником судебного процесса. Как сообщил его адвокат Ерлан Газымжанов, в ближайшее время ожидается новое разбирательство, связанное с пересмотром условий ранее заключенного алиментного соглашения.

По информации защитника, соглашение об алиментах было составлено еще в тот период, когда Бишимбаев находился на свободе, занимался предпринимательской деятельностью и имел стабильный доход. Тогда, по его словам, размеры алиментов на детей были установлены на завышенном уровне. «Сейчас обстоятельства изменились. Куандык Бишимбаев лишен возможности работать, и его родители вынуждены выплачивать установленные суммы. Часть средств также бралась из его прежних накоплений», - пояснил адвокат.

По словам Газымжанова, в колонии, где содержится Бишимбаев, он не трудоустроен, поскольку, как утверждает защитник, там практически нет вакантных рабочих мест. Условия самого соглашения остаются конфиденциальными.

Кроме того, как уточнил Ерлан Газымжанов, возможно новое судебное разбирательство, инициированное Айтбеком Амангельды – братом Салтанат Нукеновой, погибшей супруги осужденного. По словам адвоката, Амангельды подал конституционную жалобу в Верховный суд с требованием пересмотреть размер моральной компенсации.

«Дело уже зарегистрировано, но пока неизвестно, будет ли оно передано в Конституционный суд. В своей жалобе он настаивает на выплате компенсации в размере 1,5 миллиарда тенге. При этом суд первой инстанции взыскал 10 миллионов тенге, и эта сумма уже выплачена. Апелляционная инстанция оставила решение без изменений», - сообщил Газымжанов.

Напомним, 13 мая 2023 года в Астане завершился судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Куандык Бишимбаев был признан виновным в истязаниях и убийстве своей супруги и приговорен к 24 годам лишения свободы.