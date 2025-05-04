Сигареты за 90 млн тенге хотели выкупить госслужащие в Жамбылской области

В Жамбылской области троих мужчин признали виновными в попытке дать взятку в размере свыше 90 миллионов тенге. Средства предназначались для выкупа одной миллиона пачек сигарет, подлежащих уничтожению по решению суда, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В Жамбылской области завершилось рассмотрение уголовного дела по факту попытки передачи взятки должностным лицам. Согласно материалам дела, трое подсудимых пытались дать взятку в особо крупном размере с целью незаконного получения табачной продукции, изъятой в рамках судебного решения.

Суд установил, что в марте 2024 года обвиняемые пытались передать 90,2 миллиона тенге руководителю коммунального государственного учреждения «Отдел финансов города Тараз». Деньги предназначались за выкуп табачной продукции – 2 тысячи коробок, или около одного миллиона пачек сигарет, которые подлежали уничтожению по приговору суда.

Сама передача средств происходила под контролем антикоррупционной службы. Посредником выступал третий подсудимый – главный специалист департамента государственных доходов по Жамбылской области. В передаче средств также участвовал сотрудник КГУ, обозначенный как гражданин К.

Согласно материалам суда, руководитель отдела финансов и гражданин К. обратились в антикоррупционную службу, осознав противоправный характер предложения. После этого были проведены негласные следственные действия, в ходе которых факт дачи взятки был зафиксирован.

Суд признал вину всех трех подсудимых доказанной. В качестве доказательств были представлены оперативные материалы, показания свидетелей, экспертные заключения, а также вещественные доказательства.

В результате приговора один из подсудимых получил 10 лет лишения свободы, другой – 9 лет, третий – 3 года. Кроме того, всем троим запрещено занимать определенные должности на государственной службе. Приговор пока не вступил в законную силу.