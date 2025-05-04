Как казахстанцам отличить оригинальную обувь от подделки

С ноября 2021 года в Казахстане промаркировано около 137,5 миллиона пар обуви. Система цифровой маркировки стала важным инструментом в борьбе с контрафактом. Покупатели теперь могут проверить легальность обуви ещё до покупки, используя специальное приложение, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро .

Фото: Pixabay

С 1 ноября 2021 года в Казахстане действует обязательная цифровая маркировка обуви. Эта мера была принята на фоне значительной доли теневого рынка: по оценкам независимых экспертов, до введения маркировки до 48,5% всей обувной продукции находилось в нелегальном обороте. Новый инструмент позволил обеспечить прослеживаемость товара и повысить прозрачность рынка.

Как сообщили специалисты Единого оператора маркировки товаров Tanba, цифровая маркировка помогает покупателям отличить оригинальную продукцию от подделок. По словам Ерлана Карабаева, руководителя проекта маркировки товаров лёгкой промышленности, только легальные участники рынка участвуют в системе. При импорте или производстве обуви в Казахстане обязательным является наличие сертификатов соответствия и качества, что подтверждает подлинность продукции.

Карабаев отмечает, что вся информация о товаре передаётся в систему маркировки и прослеживаемости с использованием электронной цифровой подписи. Это гарантирует открытость и легальность происхождения товара.

На упаковке промаркированной обуви размещается уникальный код Data Matrix. Отсканировав его с помощью мобильного приложения Naqty Onim, покупатель получает полную информацию о товаре — от наименования и описания до данных о производителе, импортёре и стране происхождения. Это даёт возможность принимать обоснованные решения при покупке и защищает от приобретения контрафактной продукции.

С момента внедрения системы в Казахстане промаркировано порядка 137,5 миллиона пар обуви. На сегодняшний день в системе зарегистрированы более 4500 участников оборота.