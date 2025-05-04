Известный казахстанский футбольный арбитр больше не выйдет на поле

Казахстанский арбитр Артем Кучин 4 мая 2025 года проводит свой последний матч на профессиональном уровне. Его имя стало знаковым в истории отечественного футбольного судейства, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото с сайта kazfootball.kz

Один из самых авторитетных футбольных судей Казахстана, Артем Кучин, завершает карьеру арбитра. Как сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации футбола, его прощальный матч состоится 4 мая 2025 года в рамках 7-го тура Премьер-лиги. Встреча между командами «Тобол» и «Кызылжар» начнётся в 19:00 и станет финальной игрой в профессиональной карьере Кучина.

В федерации подчеркнули, что этот матч ознаменует завершение более чем 15-летнего пути Кучина в высшем дивизионе. В организации отметили его принципиальность, точность в работе и уважение к игре, а также выразили признательность за значительный вклад в развитие футбольного судейства в стране.

Артем Кучин родился 15 декабря 1977 года в Караганде. Свой первый матч в Премьер-лиге он обслужил 17 июня 2008 года, а уже в следующем году получил статус арбитра международной категории FIFA. На протяжении своей карьеры он судил важные международные и национальные встречи, включая отборочные игры чемпионата мира 2014 года, матчи Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА, а также финалы Кубка и Суперкубка Казахстана.

Также Кучин обслуживал финальные этапы юношеских чемпионатов Европы U17 и U19, а в числе значимых достижений – судейство финала Кубка Регионов УЕФА. Он стал первым казахстанским арбитром, получившим назначение на матчи группового этапа Лиги Европы, что стало важной вехой для всего казахстанского футбольного судейства.