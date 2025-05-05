Как молодых специалистов будут привлекать в сёла Казахстана: раскрыты подробности

Государственная программа «С дипломом в село» будет реализовываться до 2027 года, обеспечивая мерами поддержки молодых специалистов, переезжающих на работу в сельские регионы. В 2025 году на эти цели выделено 25 миллиардов тенге, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Коллаж с сайта golos-naroda.kz

Как сообщили в пресс-службе министерства национальной экономики РК, программа «С дипломом в село», направленная на привлечение квалифицированных кадров в сельскую местность Казахстана, продолжит своё действие в период с 2025 по 2027 год.

В рамках инициативы специалистам предоставляются жилищные кредиты и единовременные подъёмные пособия, что делает проживание и трудоустройство в сёлах более привлекательным. В 2025 году на реализацию программы запланировано выделение 25 миллиардов тенге. Эти средства позволят обеспечить жильём порядка 2,8 тысячи специалистов, направляющихся на работу в сельские населённые пункты.

Программа предусматривает выдачу бюджетных кредитов на покупку или строительство жилья сроком до 15 лет. Кроме того, участники получают единовременное пособие в размере 100 месячных расчетных показателей (МРП).

Как уточняют в министерстве, проект действует с 2009 года и уже оказал помощь большому числу молодых специалистов в трудоустройстве и обеспечении жильём. Среди участников – представители сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и агропромышленного комплекса. Одним из ключевых условий участия остаётся обязательная работа в селе не менее трёх лет.

С 2023 года процесс подачи заявок и получения жилищных кредитов был упрощён благодаря внедрению онлайн-платформы Baspana Market на сайте АО «Отбасы банк». С её помощью можно подать заявление на получение кредита и ознакомиться с подробностями программы.

С момента запуска проекта более 114 тысяч человек получили подъёмные выплаты на общую сумму 23,6 миллиарда тенге. Также более 52 тысяч специалистов оформили жилищные кредиты на сумму 189,5 миллиарда тенге.