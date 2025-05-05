Назван лучший игрок казахстанского футбола

Португальский нападающий Жоржиньо возглавил рейтинг игроков Казахстанской Премьер-лиги сезона-2025 по системе «гол+пас», передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Игрок алматинского «Кайрата» Жоржиньо признан самым результативным футболистом Казахстанской Премьер-лиги сезона-2025 по системе «гол+пас». На счету португальского форварда четыре забитых мяча и шесть результативных передач – всего 10 результативных действий, сообщает портал Offside.kz.
Несмотря на уверенную игру таких игроков, как Марин Томасов и Дастан Сатпаев, именно Жоржиньо стал главной ударной силой «Кайрата» и неожиданным лидером статистики. Особенно ярко он проявил себя в последнем туре чемпионата, где в матче против жезказганского «Улытау» записал на свой счёт три голевые передачи.
По информации sports.kz, Жоржиньо провёл на поле всего 563 минуты с начала сезона. Это означает, что он принимает участие в одном из голов своей команды в среднем каждые 57 минут – показатель, который подтверждает его высокую результативность и влияние на игру.
В текущем рейтинге по системе «гол+пас» лидируют следующие футболисты:
Алматинский «Кайрат» по итогам шести туров уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 20 очков. Однако ситуация может измениться: «Астана» ещё не провела матч 7-го тура. В случае победы над кызылординским «Кайсаром», столичный клуб догонит «Кайрат» по количеству набранных очков.
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