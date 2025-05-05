Частные школы в Казахстане могут лишиться господдержки: что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане планируется изменить условия предоставления государственного образовательного заказа частным школам. Министерство просвещения предлагает установить предельный размер родительской платы, превышение которого лишит школу права на господдержку. Это решение вызвало обеспокоенность среди родителей и руководства частных учебных заведений, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

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С 2019 года в Казахстане действует механизм размещения государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования. За это время было открыто около 800 частных школ, обеспечивших более 300 тысяч новых ученических мест. На реализацию этой программы из республиканского бюджета было выделено 465,3 миллиарда тенге.

Однако Министерство просвещения намерено сократить количество частных школ, получающих государственное финансирование. Нововведение планируется ввести с 1 января 2026 года.

"Для тех частных школ, которые претендуют на государственный заказ, установлен годовой платеж от родителей, не превышающий 1200 МРП (более 4,5 миллиона тенге). Сейчас ведется работа по пересмотру предельных размеров родительской платы. Предлагается, чтобы она не превышала 1 миллион тенге в регионах и 2,5 миллиона тенге в крупнейших городах Казахстана. Это касается только тех школ, которые претендуют на получение государственного заказа. Это — мера социальной справедливости. Государственная поддержка должна направляться туда, где она реально расширяет доступ", — пояснили в министерстве.

Таким образом, государство продолжит финансировать частные школы, но только те, где родительская плата не превышает установленные пределы. В 2024 году на обучение детей в частных школах из госбюджета было потрачено 134 миллиарда тенге, что в среднем составляет 695 тысяч тенге на одного ученика.

Реакция общественности

Предложенные изменения вызвали обеспокоенность среди родителей и руководства частных школ. Родители, чьи дети обучаются в школах с высокой оплатой, опасаются, что отмена господдержки приведет к дальнейшему росту цен на обучение, делая его недоступным для многих семей. Это может вынудить некоторых перевести детей в государственные школы.

В свою очередь, родители учеников государственных школ выражают опасения, что увеличение числа учащихся приведет к перегрузке классов, возвращению третьих и четвертых смен и снижению качества образования.

Руководство частных школ предупреждает, что новые условия могут привести к закрытию некоторых учебных заведений, что негативно скажется на доступности качественного образования.

Позиция Министерства просвещения

В Министерстве просвещения отмечают, что изменения затронут лишь небольшую часть частных школ.

"В Казахстане 744 частные школы получают госзаказ. И только менее 100 школам нужно пересмотреть размер родительской платы, чтобы соответствовать новым требованиям. При этом всего в стране у нас 8155 школ", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, нововведение коснется лишь 13,5% частных школ.

"Важно подчеркнуть, что речь не идет о прекращении поддержки частных школ со стороны государства. Мы переходим к более сбалансированной, выверенной и справедливой модели финансирования. Новая модель направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств, усиление социальной справедливости и выравнивание доступа к образованию", — заверили в министерстве.

Окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Министерство продолжает обсуждения с участниками процесса, анализирует предложения регионов, родителей и экспертов.