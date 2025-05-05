Пенсионные накопления казахстанцев: как "длинные" деньги работают на экономику страны

Пенсионные накопления граждан Казахстана служат одним из ключевых источников "длинных" денег, направляемых на развитие экономики. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) инвестирует средства в различные финансовые инструменты, включая государственные ценные бумаги и облигации квазигосударственных компаний. Национальный банк и эксперты уверяют в прозрачности управления активами и гарантируют их сохранность с учетом инфляции, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Пенсионные накопления как источник "длинных" денег

Пенсионные накопления казахстанцев являются одним из главных источников "длинных" денег, которые можно вкладывать в развитие страны: строить инфраструктуру, поддерживать важные отрасли.

Как заявили в Национальном банке, пенсионные активы ЕНПФ изначально ориентированы на долгосрочные инвестиции. Поэтому средства пенсионного фонда являются подходящим источником "длинных" денег — ресурсов, которые можно вкладывать в инфраструктурные и стратегические проекты.

"Исторически основная часть пенсионных активов ЕНПФ всегда инвестировалась на локальном рынке ценных бумаг в финансовые инструменты казахстанских эмитентов. В этом плане инвестиционные возможности ЕНПФ уже задействованы и продолжат использоваться для кредитования отечественной экономики", — говорится в ответе Национального банка на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В частности, речь идет о приобретении облигаций таких компаний, как "Байтерек" и "Самрук-Казына", которые имеют высокие кредитные рейтинги и размещают свои бумаги на фондовом рынке.

Гарантии сохранности и прозрачность управления

В Нацбанке напомнили, что государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений с учетом инфляции. Также там подчеркнули, что управление пенсионными накоплениями казахстанцев прозрачно: вся информация о портфеле, доходности и сделках публикуется на официальном сайте enpf.kz.

Мнение эксперта

Редакция Tengrinews.kz попросила экономиста и автора Telegram-канала Tengenomika Руслана Султанова прокомментировать ответ Национального банка по поводу инвестирования "длинных" денег.

"Пенсионный фонд аккумулирует средства на протяжении нескольких десятилетий, что позволяет ему выступать в роли донора "длинных" по сроку ресурсов. По состоянию на 1 апреля 2025 года совокупные пенсионные активы под управлением фонда достигли 22,4 триллиона тенге, а с момента консолидации в 2014 году — выросли более чем в пять раз, что свидетельствует о стабильном и значительном объеме ресурсов", — рассказал эксперт.

Султанов подчеркнул, что пенсионные накопления рассчитаны на долгий срок — 40 лет и более, поэтому их можно безопасно вкладывать в долгосрочные проекты. По его словам, ЕНПФ не хранит все деньги в одном месте: инвестиции распределены в разных направлениях.

"Текущая структура портфеля фонда состоит из 60 процентов инструментов в тенге и 40 процентов в иностранной валюте, или 17,7 миллиарда долларов. Основной объем инвестиций — это государственные ценные бумаги на сумму 9,3 триллиона тенге, что составляет 69 процентов тенгового портфеля. Также около 15 процентов вложено в облигации квазигосударственных компаний, еще 5 процентов — в долговые бумаги банков", — уточнил Руслан Султанов.

Экономист добавил, что часть пенсионных средств уже вложили в важные проекты в инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Контроль за инвестициями

Отдельно эксперт рассказал о том, как в Казахстане следят за тем, чтобы пенсионные деньги вкладывались надежно и с минимальными рисками.

По его словам, с 1 июля 2023 года в ЕНПФ работает система внутреннего контроля и оценки рисков. Кроме того, список финансовых инструментов, в которые можно инвестировать, четко определен постановлением правительства, что ограничивает потенциальные угрозы.

Контроль за инвестициями осуществляется на трех уровнях: со стороны подразделений, службы управления рисками и внутреннего аудита. Отчеты по результатам публикуются на официальном сайте пенсионного фонда.