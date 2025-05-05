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05.05.2025, 11:19

Пенсионные накопления казахстанцев: как "длинные" деньги работают на экономику страны

Новости Казахстана 0 363

Пенсионные накопления граждан Казахстана служат одним из ключевых источников "длинных" денег, направляемых на развитие экономики. Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) инвестирует средства в различные финансовые инструменты, включая государственные ценные бумаги и облигации квазигосударственных компаний. Национальный банк и эксперты уверяют в прозрачности управления активами и гарантируют их сохранность с учетом инфляции, сообщает  Lada.kz. со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Пенсионные накопления как источник "длинных" денег

Пенсионные накопления казахстанцев являются одним из главных источников "длинных" денег, которые можно вкладывать в развитие страны: строить инфраструктуру, поддерживать важные отрасли.

Как заявили в Национальном банке, пенсионные активы ЕНПФ изначально ориентированы на долгосрочные инвестиции. Поэтому средства пенсионного фонда являются подходящим источником "длинных" денег — ресурсов, которые можно вкладывать в инфраструктурные и стратегические проекты.

"Исторически основная часть пенсионных активов ЕНПФ всегда инвестировалась на локальном рынке ценных бумаг в финансовые инструменты казахстанских эмитентов. В этом плане инвестиционные возможности ЕНПФ уже задействованы и продолжат использоваться для кредитования отечественной экономики", — говорится в ответе Национального банка на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В частности, речь идет о приобретении облигаций таких компаний, как "Байтерек" и "Самрук-Казына", которые имеют высокие кредитные рейтинги и размещают свои бумаги на фондовом рынке.

Гарантии сохранности и прозрачность управления

В Нацбанке напомнили, что государство гарантирует сохранность пенсионных накоплений с учетом инфляции. Также там подчеркнули, что управление пенсионными накоплениями казахстанцев прозрачно: вся информация о портфеле, доходности и сделках публикуется на официальном сайте enpf.kz.

Мнение эксперта

Редакция Tengrinews.kz попросила экономиста и автора Telegram-канала Tengenomika Руслана Султанова прокомментировать ответ Национального банка по поводу инвестирования "длинных" денег.

"Пенсионный фонд аккумулирует средства на протяжении нескольких десятилетий, что позволяет ему выступать в роли донора "длинных" по сроку ресурсов. По состоянию на 1 апреля 2025 года совокупные пенсионные активы под управлением фонда достигли 22,4 триллиона тенге, а с момента консолидации в 2014 году — выросли более чем в пять раз, что свидетельствует о стабильном и значительном объеме ресурсов", — рассказал эксперт.

Султанов подчеркнул, что пенсионные накопления рассчитаны на долгий срок — 40 лет и более, поэтому их можно безопасно вкладывать в долгосрочные проекты. По его словам, ЕНПФ не хранит все деньги в одном месте: инвестиции распределены в разных направлениях.

"Текущая структура портфеля фонда состоит из 60 процентов инструментов в тенге и 40 процентов в иностранной валюте, или 17,7 миллиарда долларов. Основной объем инвестиций — это государственные ценные бумаги на сумму 9,3 триллиона тенге, что составляет 69 процентов тенгового портфеля. Также около 15 процентов вложено в облигации квазигосударственных компаний, еще 5 процентов — в долговые бумаги банков", — уточнил Руслан Султанов.

Экономист добавил, что часть пенсионных средств уже вложили в важные проекты в инфраструктуре и сельском хозяйстве.

Контроль за инвестициями

Отдельно эксперт рассказал о том, как в Казахстане следят за тем, чтобы пенсионные деньги вкладывались надежно и с минимальными рисками.

По его словам, с 1 июля 2023 года в ЕНПФ работает система внутреннего контроля и оценки рисков. Кроме того, список финансовых инструментов, в которые можно инвестировать, четко определен постановлением правительства, что ограничивает потенциальные угрозы.

Контроль за инвестициями осуществляется на трех уровнях: со стороны подразделений, службы управления рисками и внутреннего аудита. Отчеты по результатам публикуются на официальном сайте пенсионного фонда.

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