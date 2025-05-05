Необычная свадьба блогеров из Казахстана стала предметом обсуждения в интернете

Свадьба казахстанских блогеров Айжулдыз Адайбековой и Сакена Кагарова привлекла внимание пользователей социальных сетей благодаря своему нестандартному подходу к традиционному торжеству. Молодожёны отказались от классических свадебных образов, выбрав авангардный стиль и самовыражение. Фотографии с церемонии вызвали бурную реакцию в интернете, разделив пользователей на два лагеря, передает Lada.kz . со ссылкой на Ulysmedia.kz. .

Фото из социальных сетей

Свадьба казахстанских блогеров Айжулдыз Адайбековой и Сакена Кагарова стала предметом активного обсуждения в социальных сетях. Мероприятие привлекло внимание не только из-за самого факта бракосочетания, но и благодаря смелым и нестандартным нарядам молодожёнов.

Айжулдыз Адайбекова, дочь известной певицы и актрисы Жанар Айжановой, появилась на церемонии в многослойном белом платье с пышными воланами, под которым была надета оверсайз-рубашка с яркими принтами. Вместо традиционных туфель она выбрала белые кеды, а в качестве букета использовала композицию из разноцветных леденцов.

Жених, Сакен Кагаров, также отказался от классического свадебного костюма. Он надел белый пиджак с яркими принтами, чёрные шорты, белые кеды и носки в полоску, подчеркнув тем самым общий авангардный стиль мероприятия.

Фотографии с церемонии быстро распространились по социальным сетям, вызвав бурную реакцию пользователей. Мнения разделились: одни восхищались оригинальностью и смелостью пары, другие критиковали выбор нарядов, считая его неуважением к традициям и самому событию.

Таким образом, свадьба Айжулдыз Адайбековой и Сакена Кагарова стала ярким примером современного подхода к традиционным мероприятиям, вызвав широкую дискуссию в обществе о границах самовыражения и уважении к культурным нормам.