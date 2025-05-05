В Астане раскрыто жестокое убийство в лесбийской семье: задержаны три женщины

В Астане расследуется убийство 19-летней Кристины Чернышевой, ранее вступившей в неофициальный однополый брак. По подозрению в совершении преступления задержаны три женщины, включая бывшую партнершу погибшей. Следствие рассматривает личные отношения как возможный мотив убийства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Погибшая Кристина Чернышева (справа). Фото Voxpopuli.kz

Прокуратура Астаны 5 мая 2014 года поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для трех женщин, обвиняемых в убийстве Кристины Чернышевой. Погибшая ранее была известна тем, что вступила в неофициальный однополый брак.

По официальным данным, 26 марта 2014 года стало известно об исчезновении Кристины Чернышевой, после чего она была объявлена в розыск. В ходе расследования полицейские установили, что убийство произошло в Астане. Среди подозреваемых — три женщины, включая бывшую партнершу погибшей.

Прокурор района Алматы в Астане Алан Тленчиев сообщил, что причиной убийства могли стать личные отношения между погибшей и обвиняемыми. Другие обстоятельства преступления в интересах следствия не разглашаются. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, задержанным грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Караганде две девушки нетрадиционной ориентации сыграли свадьбу В брак вступили жительницы Астаны Кристина (Крис) и Каролина. Свадебное торжество проходило с лимузином, шампанским, цветами и криками "горько".