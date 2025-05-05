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05.05.2025, 09:32

В Астане раскрыто жестокое убийство в лесбийской семье: задержаны три женщины

Новости Казахстана 0 2 261

В Астане расследуется убийство 19-летней Кристины Чернышевой, ранее вступившей в неофициальный однополый брак. По подозрению в совершении преступления задержаны три женщины, включая бывшую партнершу погибшей. Следствие рассматривает личные отношения как возможный мотив убийства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz

Погибшая Кристина Чернышева (справа). Фото Voxpopuli.kz
Погибшая Кристина Чернышева (справа). Фото Voxpopuli.kz

Прокуратура Астаны 5 мая 2014 года поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста для трех женщин, обвиняемых в убийстве Кристины Чернышевой. Погибшая ранее была известна тем, что вступила в неофициальный однополый брак.

По официальным данным, 26 марта 2014 года стало известно об исчезновении Кристины Чернышевой, после чего она была объявлена в розыск. В ходе расследования полицейские установили, что убийство произошло в Астане. Среди подозреваемых — три женщины, включая бывшую партнершу погибшей.

Прокурор района Алматы в Астане Алан Тленчиев сообщил, что причиной убийства могли стать личные отношения между погибшей и обвиняемыми. Другие обстоятельства преступления в интересах следствия не разглашаются. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, задержанным грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что в Караганде две девушки нетрадиционной ориентации  сыграли свадьбу  В брак вступили жительницы Астаны Кристина (Крис) и Каролина. Свадебное торжество проходило с лимузином, шампанским, цветами и криками "горько".

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