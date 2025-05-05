Капшагайское водохранилище второй год подряд заполнено на 100%

Капшагайское водохранилище в Алматинской области второй год подряд достигло полного наполнения, собрав около 18,5 миллиарда кубометров воды. Это позволяет полностью обеспечить поливные массивы региона и способствует улучшению экологической ситуации в бассейне озера Балхаш. Уровень Балхаша за год повысился на 12 сантиметров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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5 мая 2025 года пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан сообщила, что Капшагайское водохранилище в Алматинской области второй год подряд наполнилось на 100%, собрав около 18,5 миллиарда кубометров воды. Годом ранее водохранилище достигло полного объема впервые за последние десять лет.

Полное наполнение водохранилища обеспечивает стабильное водоснабжение для Акдалинского и Шенгельдинского массивов орошения в регионе. Кроме того, Капшагайское водохранилище играет ключевую роль в регулировании стока реки Или.

С начала 2025 года из водохранилища в озеро Балхаш было направлено 3,8 миллиарда кубометров воды, что на 0,9 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате уровень озера Балхаш повысился на 12 сантиметров — с 341,52 до 341,64 метра по Балтийской системе, а объем воды увеличился на 2 миллиарда кубометров.

Глава Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков отметил:

"Министерство водных ресурсов и ирригации постоянно поддерживает связь с коллегами из Китая по вопросам распределения вод трансграничных рек, к которым относится и река Или. Второй год подряд наша совместная работа позволяет обеспечить аграриев Алматинской области поливной водой и улучшить экологическую обстановку в бассейне озера Балхаш.

Таким образом, стабильное наполнение Капшагайского водохранилища способствует не только развитию сельского хозяйства в регионе, но и улучшению экологической ситуации в бассейне озера Балхаш.