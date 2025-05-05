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05.05.2025, 12:18

Большинство казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении

Новости Казахстана 0 372

Согласно опросу, 73,3% казахстанцев считают, что страна развивается в правильном направлении. Особенно высокий уровень поддержки зафиксирован среди молодёжи и женщин. Также отмечается высокий уровень доверия к Президенту страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным опроса, проведённого Казахстанским институтом стратегических исследований, 73,3% граждан Казахстана считают, что страна развивается в правильном направлении. Особенно высокий уровень поддержки зафиксирован среди молодёжи в возрасте от 18 до 29 лет — 82%. Женщины также проявляют более оптимистичное отношение к развитию страны (75,3%), чем мужчины (71,1%).

Доверие к Президенту страны выразили 76,4% респондентов. Среди молодёжи этот показатель составляет 84,6%, среди женщин — 78,1%, среди мужчин — 74,5%. Разница в уровне доверия между сельскими и городскими жителями незначительна: 76,8% и 76,1% соответственно.

Более половины опрошенных (60,8%) оценивают перспективы развития страны в ближайшие пять лет как «очень положительные» или «скорее положительные».

«Этот социальный оптимизм отражается и на таком индикаторе общественных настроений, как удовлетворённость жизнью. На вопрос "В целом, насколько Вы удовлетворены своей жизнью?" 57,3% респондентов ответили "полностью удовлетворены", 32,8% — "скорее удовлетворены"», — уточнили в институте.

Что касается источников информации о политике, экономике и общественной жизни страны, 34,7% респондентов предпочитают социальные сети, а 30,3% — интернет-СМИ.

Опрос проводился с 20 марта по 20 апреля 2025 года методом личного интервью (CAPI) и охватил 8 000 респондентов старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения.

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