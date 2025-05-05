Южный циклон принесёт в Казахстан дожди, грозы и жару до +38 °C

С 6 по 8 мая на территории Казахстана ожидаются дожди, грозы, местами град и пыльные бури, обусловленные влиянием южного циклона. Температура воздуха будет колебаться от заморозков в ночные часы до дневной жары до +38 °C на юге страны. Синоптики предупреждают о возможных неблагоприятных погодных условиях в различных регионах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погодные условия в Казахстане будут определяться южным циклоном. С 6 по 8 мая на западе, северо-западе и севере страны, а с 8 мая — в центральных, восточных и южных регионах ожидаются дожди, грозы, местами град.

Сильные осадки прогнозируются 6–7 мая в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, 7 мая — в Мангистауской, а 7–8 мая — в Актюбинской области. Без осадков, по прогнозам синоптиков, останется только Карагандинская область.

На юго-западе страны, а также 8 мая на юго-востоке ожидаются пыльные бури.

В ночные и утренние часы 6 мая в Павлодарской и Абайской областях, а также 6–7 мая в Восточно-Казахстанской области возможны заморозки.

Температура воздуха днём будет варьироваться: на западе ожидается понижение с 23–30 до 21–26 градусов тепла. На северо-западе, севере и востоке страны — повышение с 20–25 до 24–29 градусов. В центре страны воздух прогреется до 27–35 градусов, тогда как на юге и юго-востоке ожидается жара до 38 градусов.

Ранее в Казгидромете сообщили, что средняя температура воздуха в мае будет выше нормы на 1 градус на большей части страны.