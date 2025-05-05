Как выбрать вклад в 2025 году: пять ключевых факторов для казахстанцев

В условиях разнообразия банковских предложений в Казахстане важно понимать, на что обращать внимание при выборе вклада. Эксперты выделяют пять ключевых факторов, которые помогут сделать правильный выбор и обеспечить стабильный пассивный доход. Рассмотрим каждый из них подробнее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото pixabay.com

В 2025 году казахстанцы сталкиваются с широким спектром банковских предложений по вкладам. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, важно учитывать следующие пять факторов:

Процентная ставка по вкладу

Первое, на что стоит обратить внимание, — это процентная ставка. Чем выше ставка, тем больше доход от вклада. Однако важно учитывать эффективную годовую ставку, которая может отличаться от номинальной. Условия снятия и пополнения

Если вам важен доступ к средствам, выбирайте вклады с возможностью частичного снятия или пополнения. Если же вы готовы оставить деньги на длительный срок, можно выбрать вариант без возможности досрочного снятия, но с более высокой ставкой. Срок вклада

Банки предлагают вклады на различные сроки — от нескольких месяцев до нескольких лет. Как правило, чем дольше срок, тем выше ставка. Однако, если вы не уверены, что сможете не трогать деньги в течение длительного времени, лучше выбрать более короткий срок с возможностью досрочного расторжения. Страхование вклада

В Казахстане вклады в тенге на сумму до 20 миллионов тенге застрахованы. Это означает, что в случае проблем с банком ваши средства будут возвращены. Выбор валюты

Если вы хотите защитить свои сбережения от колебаний курса валют, рассмотрите возможность открытия вклада в иностранной валюте. Однако, если вы не планируете тратить деньги за границей, вклады в тенге могут быть более выгодными.

Бонусы и акции

Некоторые банки предлагают дополнительные бонусы: повышенные ставки, бесплатные переводы и другие преимущества. Такие предложения могут увеличить ваш доход от вклада.

Выбирая вклад, внимательно изучайте условия и сравнивайте предложения различных банков. Это поможет вам обеспечить стабильный пассивный доход и сохранить свои сбережения.