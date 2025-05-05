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05.05.2025, 14:27

Летние каникулы в Казахстане начнутся 23 мая

Новости Казахстана 0 603

Учебный год 2024/2025 для казахстанских школьников завершится 23 мая. В этот день пройдут классные часы и торжественные мероприятия для выпускников. После итоговой аттестации учащиеся отправятся на летние каникулы, которые продлятся до 31 августа, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Завершение учебного года

23 мая 2025 года станет последним учебным днем для школьников по всей стране. В этот день в школах пройдет единый классный час под девизом «Білімім – Отаныма». Для 217 тысяч выпускников 11-х классов прозвенит последний школьный звонок. Поскольку официальная дата окончания учебного года (25 мая) выпадает на воскресенье, школы вправе провести торжественные мероприятия 23 или 24 мая — решение принимается администрацией.

Итоговая аттестация

После завершения занятий учащихся ждет итоговая аттестация.

Для учеников 9-х (10-х) классов:

  • 29 мая — письменный экзамен по математике;

  • 2 июня — письменный экзамен по казахскому или русскому языку;

  • 5 июня — письменный экзамен по предмету по выбору;

  • 10 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для классов с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения) или по русскому языку и литературе (для классов с казахским языком обучения).

Для учеников 11-х (12-х) классов:

  • 30 мая — устный экзамен по истории Казахстана;

  • 4 июня — письменный экзамен по алгебре и началам анализа;

  • 9 июня — письменный экзамен по казахскому или русскому языку;

  • 12 июня — письменный экзамен по предмету по выбору;

  • 16 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для школ с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения) или по русскому языку и литературе (для школ с казахским языком обучения).

Летние каникулы

Летние каникулы начнутся по завершении экзаменов и продлятся до 31 августа. Планируется, что в этот период различными программами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачены около 3,1 миллиона детей, из них более 500 тысяч — из социально уязвимых категорий.

При поддержке фонда «Қазақстан халқына» 10 тысяч школьников смогут отдохнуть бесплатно. Для включения ребенка в список родители могут обратиться в школу или соответствующее управление образования. Кроме того, при ряде школ будут организованы летние лагеря.

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