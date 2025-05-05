Летние каникулы в Казахстане начнутся 23 мая

Учебный год 2024/2025 для казахстанских школьников завершится 23 мая. В этот день пройдут классные часы и торжественные мероприятия для выпускников. После итоговой аттестации учащиеся отправятся на летние каникулы, которые продлятся до 31 августа, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

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Завершение учебного года

23 мая 2025 года станет последним учебным днем для школьников по всей стране. В этот день в школах пройдет единый классный час под девизом «Білімім – Отаныма». Для 217 тысяч выпускников 11-х классов прозвенит последний школьный звонок. Поскольку официальная дата окончания учебного года (25 мая) выпадает на воскресенье, школы вправе провести торжественные мероприятия 23 или 24 мая — решение принимается администрацией.

Итоговая аттестация

После завершения занятий учащихся ждет итоговая аттестация.

Для учеников 9-х (10-х) классов:

29 мая — письменный экзамен по математике;

2 июня — письменный экзамен по казахскому или русскому языку;

5 июня — письменный экзамен по предмету по выбору;

10 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для классов с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения) или по русскому языку и литературе (для классов с казахским языком обучения).

Для учеников 11-х (12-х) классов:

30 мая — устный экзамен по истории Казахстана;

4 июня — письменный экзамен по алгебре и началам анализа;

9 июня — письменный экзамен по казахскому или русскому языку;

12 июня — письменный экзамен по предмету по выбору;

16 июня — письменный экзамен по казахскому языку и литературе (для школ с русским, узбекским, уйгурским, таджикским языками обучения) или по русскому языку и литературе (для школ с казахским языком обучения).

Летние каникулы

Летние каникулы начнутся по завершении экзаменов и продлятся до 31 августа. Планируется, что в этот период различными программами отдыха, оздоровления и занятости будут охвачены около 3,1 миллиона детей, из них более 500 тысяч — из социально уязвимых категорий.

При поддержке фонда «Қазақстан халқына» 10 тысяч школьников смогут отдохнуть бесплатно. Для включения ребенка в список родители могут обратиться в школу или соответствующее управление образования. Кроме того, при ряде школ будут организованы летние лагеря.