Димаш и Раушан Кудайберген поделились фото

Фото: instagram.com/@raushan_kudaibergen

Фотографии сделаны в день проведения традиционного обряда "сырға салу". В конце апреля 23-летняя Раушан поделилась видеороликом, снятым на фоне весеннего пейзажа. В кадре она предстала в традиционном казахском свадебном наряде. В этом же наряде девушка заснята на фотографиях со звездным братом. Ибранником девушки стал артист Музыкального театра юного зрителя в Астане Ермахан Аймахан.

Подписчики поздравили Раушан: