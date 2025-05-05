Димаш и Раушан Кудайберген поделились фото

Казахстанский певец Димаш Кудайберген и его младшая сестра Раушан опубликовали совместные фотографии, передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz.
Фотографии сделаны в день проведения традиционного обряда "сырға салу". В конце апреля 23-летняя Раушан поделилась видеороликом, снятым на фоне весеннего пейзажа. В кадре она предстала в традиционном казахском свадебном наряде. В этом же наряде девушка заснята на фотографиях со звездным братом. Ибранником девушки стал артист Музыкального театра юного зрителя в Астане Ермахан Аймахан.
Подписчики поздравили Раушан:
“Старший брат - надежная поддержка на всю жизнь. Еще раз поздравляем! Какие же вы счастливые! Самый лучший старший брат на свете! Сколько же счастья в этих глазах, пусть будет так каждый день! Прекрасные брат и сестра! Желаю тебе всего счастья на свете, дорогая Раушан!”.
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