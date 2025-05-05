Президент присвоил новые звания: опубликован указ

На сайте Акорды опубликован указ Президента Касым-Жомарта Токаева о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает Lada.kz.
В соответствии с указом воинское звание вице-адмирала присвоено Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу.
Воинское звание "генерал-майор" получили Довганюк Анатолий Андреевич, Исабеков Алмас Тынышбекович, Камалов Рамиль Фаткулович, Манап Даурен Мухтарханұлы, Маралов Женис Мухамедкалиевич.
Специальное звание генерал-майора национальной безопасности присвоено Бартеневу Денису Валерьевичу, Ибраеву Рустаму Жияновичу, Кусаинову Нуржану Маратовичу, Сауранбаеву Саяту Абугалиевичу, Токтамысову Асхату Байбатыровичу.
Специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны Республики Казахстан получил Тореханов Роман Алмаханович.
Специальное звание генерал-майора антикоррупционной службы присвоено Макажанову Ернару Абсеитовичу и Рахимову Арману Тастемировичу.
Специальное звание генерал-майора службы экономических расследований получили Абдыханов Куат Аманбекович и Югай Андрей Анатольевич.
Специальное звание генерал-майора полиции присвоено Аленову Бауржану Толегеновичу, Алиеву Каиркену Жетписбаевичу, Аяганову Сагиндику Кузембаевичу, Кусаинову Саркытбаю Закировичу, Султанбаеву Кайсару Абилековичу.
Классный чин государственного советника юстиции 3-го класса получили Акылбеков Даулет Ертаевич, Басшыбаев Мадияр Бекенович, Карипбеков Серик Акмырзинович, Садырбеков Габит Амангельдиевич.
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