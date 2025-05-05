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05.05.2025, 15:47

Цены «кусаются»: молодой картофель в Казахстане дороже апельсинов

Новости Казахстана 0 576

В Казахстане зафиксирован резкий рост цен на молодой картофель, который в ряде магазинов оказался дороже апельсинов. Пользователи соцсетей выразили недоумение из-за такого скачка цен. Эксперты объясняют ситуацию сезонными причинами, истощением запасов и логистическими трудностями, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

В казахстанских социальных сетях обсуждают резкое подорожание молодого картофеля. Пользователи публикуют фото и видео из супермаркетов, где килограмм продукта стоит 1 300 тенге. Многих удивило, что картофель стал дороже некоторых импортных фруктов: апельсинов, помело и бананов.

«Цена картошки у нас превышает все ожидания. За один кг молодого картофеля придётся выложить 1 300 тенге. Получается, что это тоже экзотика, как фрукты, которые у нас в Казахстане не растут. И тут у меня возникает огромный вопрос: с какой стати? Мой шок в шоке, я пошла копить на картошку», — написала одна из пользовательниц в TikTok.

Причины роста цен

Специалисты называют несколько причин удорожания. Во-первых, весной традиционно иссякают запасы старого урожая, а нового ещё нет в достаточном объёме. Во-вторых, на ситуацию влияют ограничения экспорта, а также рост расходов на логистику.

С начала года картофель подорожал в среднем на 19,3 %. В некоторых регионах стоимость килограмма достигает 455 тенге. Так, в Восточно-Казахстанской области цена доходит до 446 тенге, в Актобе — в январе килограмм стоил около 200 тенге, сейчас — 388 тенге. В магазинах у дома картофель продаётся по 400 тенге за кг.

«Мы даже не знаем, по какой цене нам привезут картофель в следующий раз. Например, сегодня я купила его по 360 тенге за килограмм — это оптовая стоимость. Надбавка у меня всего 20 процентов. А значит, продавать буду уже по 420 тенге. Это карагандинский картофель. Есть и местный, но он намного хуже, хотя всего на 15 тенге дешевле», — рассказала арендатор продуктового магазина.

Меры по стабилизации ситуации

Власти пытаются сдержать рост цен. Ещё в январе было введено ограничение на экспорт картофеля сроком на полгода. Также в страну импортировали свыше 4 тысяч тонн картофеля из Пакистана и Китая. В ближайшее время планируется завоз ещё 700 тонн.

Эксперты уверены: резкого снижения цен ждать не стоит — оно возможно только после начала массовых поставок нового урожая, что ожидается ближе к лету.

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