18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.05.2025, 17:01

Сара Назарбаева находится в тяжёлом состоянии

Новости Казахстана 0 632

Состояние здоровья супруги первого президента Казахстана вызывает обеспокоенность. Информацию о болезни Сары Назарбаевой подтвердили несколько источников. Подробности о её лечении пока не разглашаются, сообщает Lada.kz со сылкой на Tengrinews.kz .

Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie
Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Состояние здоровья

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находится в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтвердили источники в казахстанских СМИ. Также член общественного совета Алматы Рафаэль Гасанов сообщил о болезни Сары Алпысовны.

Редакция обратилась за официальным комментарием в медицинское учреждение, где, по неподтверждённым данным, проходит лечение Сара Назарбаева. Однако ответа на момент публикации получено не было.

Опровержение слухов о смерти

В конце декабря 2024 года в социальных сетях распространялись слухи о смерти Сары Назарбаевой. Тогда советник и пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Биография и общественная деятельность

Сара Алпысовна Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. У супругов трое дочерей — Дарига, Динара и Алия.

С 1992 года Сара Назарбаева является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда «Бөбек». В 1994 году она возглавила фонд «SOS — детские деревни Казахстана», а с 1999 года — попечительский совет фонда «Демография».

Награды и признание

За вклад в развитие социальной сферы и благотворительность Сара Назарбаева была удостоена ряда международных наград. Среди них — премия Всемирной организации здравоохранения имени Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия «Курманджан Датка» и золотая медаль имени Чингиза Айтматова «За великий вклад в философию самопознания».

Кроме того, она была награждена премией «Золотое сердце», учреждённой Красным Крестом России, за многолетнюю деятельность в интересах детей и молодежи.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле