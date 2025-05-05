Сара Назарбаева находится в тяжёлом состоянии

Состояние здоровья супруги первого президента Казахстана вызывает обеспокоенность. Информацию о болезни Сары Назарбаевой подтвердили несколько источников. Подробности о её лечении пока не разглашаются, сообщает Lada.kz со сылкой на Tengrinews.kz .

Сара Назарбаева. Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Состояние здоровья

Сара Назарбаева, супруга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, находится в тяжёлом состоянии. Эту информацию подтвердили источники в казахстанских СМИ. Также член общественного совета Алматы Рафаэль Гасанов сообщил о болезни Сары Алпысовны.

Редакция обратилась за официальным комментарием в медицинское учреждение, где, по неподтверждённым данным, проходит лечение Сара Назарбаева. Однако ответа на момент публикации получено не было.

Опровержение слухов о смерти

В конце декабря 2024 года в социальных сетях распространялись слухи о смерти Сары Назарбаевой. Тогда советник и пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай опроверг эти сообщения, заявив, что они не соответствуют действительности.

Биография и общественная деятельность

Сара Алпысовна Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. В 1962 году она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева. У супругов трое дочерей — Дарига, Динара и Алия.

С 1992 года Сара Назарбаева является основателем и президентом Международного детского благотворительного фонда «Бөбек». В 1994 году она возглавила фонд «SOS — детские деревни Казахстана», а с 1999 года — попечительский совет фонда «Демография».

Награды и признание

За вклад в развитие социальной сферы и благотворительность Сара Назарбаева была удостоена ряда международных наград. Среди них — премия Всемирной организации здравоохранения имени Ихсана Дограмачи, международная премия Unity, премия «Курманджан Датка» и золотая медаль имени Чингиза Айтматова «За великий вклад в философию самопознания».

Кроме того, она была награждена премией «Золотое сердце», учреждённой Красным Крестом России, за многолетнюю деятельность в интересах детей и молодежи.