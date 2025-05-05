Вклады до 10 миллионов тенге: в Казахстане предложили ограничить депозиты физических лиц

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило ввести лимит на депозиты физических лиц в банках с базовой лицензией. Максимальный объём вкладов предлагается ограничить суммой в 10 миллионов тенге. Цель инициативы — снижение финансовых рисков и защита клиентов, сообщает Lada.kz со ссылкой Tengrinews.kz .

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Предложение регулятора

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов озвучил предложение ограничить максимальный объём депозитов физических лиц в банках с базовой лицензией. Об этом он заявил в ходе круглого стола в Сенате.

«Мы предлагаем ограничить риски со стороны банков на привлечение депозитов. В отношении юридических лиц ограничения устанавливаться не будут. А в отношении физических лиц мы предлагаем установить максимальный размер до 10 миллионов тенге. Физлица — это наиболее уязвимые клиенты банков в социальном плане. Депозит — это, условно говоря, обязательства банка. Поэтому мы предлагаем ограничить объём этих обязательств», — отметил Кизатов.

Кого коснётся ограничение

Предложенные меры будут касаться только банков с базовой лицензией, минимальный уставной капитал которых составляет 10 миллиардов тенге. Введение лимита, по словам представителей Агентства, направлено на снижение потенциальных рисков и укрепление устойчивости банковской системы.

Контекст и возможные последствия

Ранее Олжас Кизатов также говорил о планах ограничить выдачу займов отдельным категориям граждан. Это часть более широкой работы по повышению финансовой стабильности и управлению долговыми рисками в стране.

На фоне обсуждений таких мер среди экономистов и аналитиков активизировались разговоры о том, куда казахстанцам сегодня целесообразнее вкладывать деньги, насколько устойчивы тенговые депозиты, а также не поздно ли инвестировать в криптовалюту.