18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.05.2025, 18:47

Казахстанцы не востребовали пенсионные накопления на 26 млрд тенге

Новости Казахстана 0 665

Более 120 тысяч казахстанцев, достигших пенсионного возраста, не обратились за своими накоплениями в ЕНПФ, в результате чего на счетах фонда «зависли» почти 26 миллиардов тенге. Кроме того, более 59 миллиардов тенге остаются невостребованными после смерти вкладчиков. В ЕНПФ намерены расширить проактивную систему выплат, чтобы избежать подобных случаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Невостребованные пенсионные накопления

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, 122,8 тысячи граждан Казахстана, достигших пенсионного возраста, не подали заявления на получение своих пенсионных накоплений. В результате почти 26 миллиардов тенге продолжают числиться на их индивидуальных пенсионных счетах.

Основная причина — отсутствие заявлений у тех, кто достиг пенсионного возраста до 2018 года. До внедрения проактивной услуги пенсионерам требовалось отдельно обращаться в госкорпорацию «Правительство для граждан» и в сам фонд. С 2018 года процедура стала упрощённой: выплаты оформляются автоматически по одному запросу.

Накопления умерших вкладчиков

Дополнительно на счетах фонда остаются 59,7 миллиарда тенге, принадлежащие 323 тысячам умерших вкладчиков. Эти средства не были востребованы их наследниками.

Согласно действующему законодательству, родственники умерших граждан имеют право получить:

  • единовременную помощь на похороны;

  • всю сумму пенсионных накоплений по наследству.

Планы по автоматизации выплат

В ЕНПФ планируют расширить проактивную систему выплат, чтобы минимизировать случаи невостребованных накоплений. В частности, планируется автоматизировать выплаты:

  • пенсионерам, имеющим обязательные и профессиональные пенсионные взносы;

  • гражданам, получающим пенсию за выслугу лет;

  • вкладчикам с добровольными пенсионными накоплениями.

Если изменения будут одобрены, большинство казахстанцев смогут получать пенсионные выплаты без подачи дополнительных заявлений.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле