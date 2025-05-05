Казахстанцы не востребовали пенсионные накопления на 26 млрд тенге

Более 120 тысяч казахстанцев, достигших пенсионного возраста, не обратились за своими накоплениями в ЕНПФ, в результате чего на счетах фонда «зависли» почти 26 миллиардов тенге. Кроме того, более 59 миллиардов тенге остаются невостребованными после смерти вкладчиков. В ЕНПФ намерены расширить проактивную систему выплат, чтобы избежать подобных случаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

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Невостребованные пенсионные накопления

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, 122,8 тысячи граждан Казахстана, достигших пенсионного возраста, не подали заявления на получение своих пенсионных накоплений. В результате почти 26 миллиардов тенге продолжают числиться на их индивидуальных пенсионных счетах.

Основная причина — отсутствие заявлений у тех, кто достиг пенсионного возраста до 2018 года. До внедрения проактивной услуги пенсионерам требовалось отдельно обращаться в госкорпорацию «Правительство для граждан» и в сам фонд. С 2018 года процедура стала упрощённой: выплаты оформляются автоматически по одному запросу.

Накопления умерших вкладчиков

Дополнительно на счетах фонда остаются 59,7 миллиарда тенге, принадлежащие 323 тысячам умерших вкладчиков. Эти средства не были востребованы их наследниками.

Согласно действующему законодательству, родственники умерших граждан имеют право получить:

единовременную помощь на похороны;

всю сумму пенсионных накоплений по наследству.

Планы по автоматизации выплат

В ЕНПФ планируют расширить проактивную систему выплат, чтобы минимизировать случаи невостребованных накоплений. В частности, планируется автоматизировать выплаты:

пенсионерам, имеющим обязательные и профессиональные пенсионные взносы;

гражданам, получающим пенсию за выслугу лет;

вкладчикам с добровольными пенсионными накоплениями.

Если изменения будут одобрены, большинство казахстанцев смогут получать пенсионные выплаты без подачи дополнительных заявлений.